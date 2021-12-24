الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل الطرق البديلة بعد غلق مطلع «الدائري» القادم من ميدان المنيب

جريدة الدستور

أجرت إدارة المرور، تحويلات مرورية بعد غلق مطلع الطريق الدائري بشكل كلي للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي، لمدة 21 يوما لتنفيذ أعمال التوسعة والصيانة ، وسط تواجد الخدمات المرورية، وننشر في هذا التقرير الطرق البديلة المقررة لسير السيارات خلال فترة الغلق الكلي للطريق الدائري.

- تفاصيل التحويلات المرورية

- القادم من شارع البحر الأعظم فى الاتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعي، ويرغب بالسير باتجاه مطلع الدائرى المؤدى لمناطق المعاد، والقاهرة الجديدة يسلك ( شارع البحر الأعظم حتى ما بعد المطلع المطلوب غلقه وصولا حتى مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية والهرم).

- الصعود أعلى الطريق الدائرى فى اتجاه المريوطية والهرم وصولا حتى فتحة الدوران المستحدثة والكائنة أسفل وصلة المريوطية والدوران للخلف والعودة مرة أخرى للطريق الدائرى و الاتجاه المؤدى إلى مناطق المعادي والقاهرة الجديدة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات  المرورية ووسائل الأمن الصناعي، والحواجز الفسفورية والمخاريط ووضع اللوحات الإرشادية، والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.

 - الحركة المرورية اليوم

 

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

التحويلات المرورية إدارة المرور غلق مطلع الطريق الدائري ميدان المنيب طريق أسوان الزراعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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