الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 1512 طن بضائع عامة و476 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانيء البحر الأحمر
موانيء البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1512 طن بضائع عامة ومتنوعة، و476 شاحنة، و62 سيارة ملاكي، و12150 طن بروبولين، و5 طن ذرة.

وبحسب ما جاء فى بيان موانيء البحر الأحمر، شملت حركة الصادرات 711 طن  بضائع عامة، و245 شاحنة، و 17 سيارة ملاكي، وتصدير 5 طن ذرة الي اليمن.

حركة الوارد

و وفقا لما جاء فى البيان شملت حركة الواردات 801 طن بضائع عامة،  و231 شاحنة، و45 سيارة ملاكي، و12150 طن مادة البروبلين، ويتواجد 11 سفيئة علي أرصفة الموانئ.

وأشار البيان إلي أن  ميناء سفاجا، استقبل اليوم السفينة الحرية بحمولة 63 شاحنة و 37 سيارة ملاكي، و السفينة دليلة بحمولة 83 شاحنة و 7 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس   بحمولة 107 شاحنة و 6 ملاكي و السفينة امل بحمولة  99 شاحنة و8 ملاكي.

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 85 شاحنة بحمولة 726 طن بضائع عامة  و 75 طن ترانزيت الي ليبيا و 1 ملاكي وتصدير 39 شاحنة بحمولة 711 طن و 3 ملاكي، كما استقبلت ميناء السويس السفينة "NAVIGATOR TAURUS"  بحمولة 12150طن بمادة البروبلين قادمة من الامارات .وتم مغادرة السفينة تراست بحمولة 5 طن ذرة متجهة الي اليمن.

تداول بضائع ومتنوعة عامة شاحنة بروبلين تداول 1512 طن بضائع لمواني البحر الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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