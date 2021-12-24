«المرور»: فتح الطريق أمام حركة السيارات في شارع القومية بالجيزة

فتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فجر اليوم الجمعة، الطريق أمام حركة السيارات في شارع القومية العربية كليا من الدائرى باتجاه ميدان البوهى فى المنطقة المحصورة بين شارع المدينة المنورة والنصر عقب انتهاء مدة الغلق التي تبدأ في الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا يوميا لمدة شهر لإجراء الإصلاحات اللازمة للطريق الدائري.

وتيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلة التالية:

القادم من الطريق الدائرى باتجاه ميدان البوهى عن طريق شارع القومية العربية يتم السير يمينا بشارع المدينة المنورة قبل موقع الغلق ثم السير يسارا بشارع محمد سعيد ثم يسارا مرة أخرى حتى شارع النصر باتجاه شارع القومية بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.وتهيب الإدارة بالمواطنين من قائدى المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.

نشرة المرور

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

وشهدت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات سيولة مرورية، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات، وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من التواجد المروري حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية، والدراجات البخارية، وسيارات الدفع الرباعي.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف، للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.