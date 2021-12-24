الجمعة 24 ديسمبر 2021
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مصر

منذ الافتتاح وحتى اليوم

جناح مصر بإكسبو 2020 بدبى يتخطى حاجز الـ500 ألف زائر

جناح مصر بإكسبو 2020
جناح مصر بإكسبو 2020 بدبي
  • نيفين جامع: المحتوى المتميز وطريقة العرض الشيق كلمة السر في إقبال الزائرين على الجناح المصرى
  • هزاع المنصورى أول رائد فضاء امارتى يزور الجناح المصرى ويسلم علم مصر الذى صاحبه في مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبي نجح في تخطي حاجز النصف مليون زائر، وذلك منذ الافتتاح مطلع أكتوبر الماضي وحتى اليوم، وهو ما يضعه ضمن قائمة الأجنحة الأكثر جذباً للزائرين، لافتةً إلى أن هذه الأعداد الكبيرة تكللها الانطباعات الإيجابية التي يبديها الزائرون عن محتوى الجناح وطريقة العرض الشيق.

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جناح مصر بإكسبو 2020 بدبي

وقالت الوزيرة إن كلمة السر لكون الجناح المصري من أبرز المحطات الحالية في إكسبو هي الرسالة التي يقدمها الجناح للزائر من خلال الحكاية التي يحكيها الجناح عن مصر من خلال شعار "عراقة تعزز المستقبل" لتأخذ الزائر في رحلة عبر الزمن بين حضارة الماضي وانجازات الحاضر ورؤية المستقبل، مشيرةً إلى أن الجناح شهد مؤخراً إطلاق وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

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جناح مصر بإكسبو 2020 بدبي

ومن جانبه أوضح الوزير مفوض تجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي أن الجناح المصري استقبل خلال شهر ديسمبر العديد من الزيارات الرسمية والجولات لشخصيات عامة ومرموقة من مختلف الدول أبرزها زيارة ملك السويد والتي كانت أول زيارة ملكية منذ الافتتاح، وزيارة  سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة، ورولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية، و تشايوت ثاناكامانورسون، وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع التايلندي، والدكتور أحمد أبو الغيط ، الامين العام لجامعة الدول العربية، و تيتو كريسين، وزير العلوم والتكنولوجيا الكولومبي ، و أليكسى جروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، والدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الاسلامي للتنمية، والشيخة موزة آل مكتوم، و ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، والدكتور أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، واللواء ياسر الأسريجي مدير إدارة الشئون المعنوية.

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جناح مصر بإكسبو 2020 بدبي

وأشار حمدي إلى أن الجناح استقبل أمس، هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي والذى قام بتسليم العلم المصري الذي صاحبه في مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، ليسجل إنجازاً عربياً غير مسبوق، باعتباره أول رائد فضاء عربي يصل إلى المحطة، وقد كان في استقبال المنصوري المستشار وائل فتحي بالإنابة عن القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والوزير المفوض أشرف حمدي المفوض العام لجمهورية مصر العربية في إكسبو ٢٠٢٠ دبي ورئيس مكتب التمثيل التجاري في دبي.

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جناح مصر بإكسبو 2020 بدبي

وأعرب المنصوري عن فخره واعتزازه بحمل علم بلاده وأعلام عدد من الدول ومن بينها مصر خلال رحلته للفضاء وذلك باعتبار أن علم الدولة هو أغلى رمز يعبر عن الحب والتقدير، وأبدى إعجابه بالجناح المصري وما يعرض به من محتوى يعكس الماضي العريق والمستقبل المزدهر، معربا عن تمنياته بأن تكون رحلته القادمة للفضاء برفقه رائد فضاء مصري.

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جناح مصر بإكسبو 2020 بدبي

جدير بالذكر أن عدداً من الفعاليات والندوات انعقدت بالجناح المصري بإكسبو خلال شهر ديسمبر تضمنت ندوة "نحو طاقة مستدامة بالمطارات المصرية"، وندوة "الابتكار وريادة الأعمال ودورهما في التنمية الاقتصادية"، وندوة واحتفال "اتكلم عربي" بحضور الفنانة كارول سماحه والكاتب مدحت العدل، وندوة "قناة السويس والسياحة العالمية"، و"تدويل التعليم العالي المصري: التحديات والفرص"، و"أفضل الممارسات بالمدن الذكية".

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جناح مصر بإكسبو 2020 بدبي

 

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