الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف للمشاركة في احتفالات العيد القومي

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، بالديوان العام للمحافظة، وذلك ضمن احتفالات العيد القومي. 

ومن المقرر أن يلتقي وزير الأوقاف بالأئمة والخطباء ووكيل الوزارة بالمحافظة، وذلك للتأكيد على عدد من قواعد العمل، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والقوانين التي تفرضها الوزارة، وكذلك تقديم عدد من النصائح. 

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محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف

ويلقي وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خطبة الجمعة من مسجد أم القري بنطاق حي الشرق، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والأمنية، وأهالي محافظة بورسعيد. 

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محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف

تأتي زيارة الدكتور محمد مختار جمعة ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي رقم 65، والذي يحتفل به شعب بورسعيد في ذكرى البطولة التي قدمها في مواجهة العدوان الثلاثي الغاشم، و انتصار الإرادة المصرية على قوى عظمى. 

زيارة وزير الأوقاف لم تكن هي الأولى في العيد القومي لبورسعيد، في كل عام يحرص الدكتور محمد مختار جمعة على الاحتفال مع شعب بورسعيد، وأداء صلاة الجمعة في أحد مساجد المدينة. 

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محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف

أقامت محافظة بورسعيد احتفالات كبيرة في ذكرى عيدها القومي، حيث أقامت فرقة الموسيقي حفل بقصر الثقافة على أصوات الأغاني الوطنية، تم خلاله تكريم أسر أبطال العدوان الثلاثي والفدائي أحمد هلال، وقدم لهم المحافظ الشكر على ما قدمه آباؤهم من بطولات. 

ووضع محافظ بورسعيد ومدير الأمن وممثل الجيش الثاني الميداني، إكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول بميدان الشهداء، وشهدوا إحتفال كبير للأطفال على الموسيقى الشعبية السمسمية، تضمن فقرات استعراضية. 

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محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف

وأزاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين، وذلك في وجود الفنانة رانيا محمود ياسين والفنان محمد رياض وأحفاد الفنان الراحل.

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