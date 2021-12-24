الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بالأسماء.. التشكيل النهائي لرؤساء الغرف الصناعية بعد الانتخابات الداخلية

 حصل "الدستور" على نسخة من التشكيل النهائي لرؤساء الغرف الصناعية بعد إجراء الانتخابات الداخلية أمس.

وكانت كالتالي: 

1- محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس.

2- د/ تامر أبو بكر- رئيس غرفة البترول.

3- م/ عماد نعمان - رئيس غرفة الصناعات المعدنية.

4- أ/  محمد المرشدي - رئيس غرفة الصناعات النسيجية.

5- م/ أشرف الجزايرلي - رئيس غرفة الصناعات الغذائية.

6- م/ أحمد حلمي - رئيس غرفة صناعة الأخشاب. 

7-  م/ هشام جزر - رئيس غرفة دباغة الدباغة. 

8-  م/  محمد المهندس - رئيس غرفة الصناعات الهندسية. 

9-  م. نديم إلياس - رئيس غرفة الطباعة.

10- د/ شريف الجبلي - الصناعات الكيماوية. 

11- د/ جمال الليثي - رئيس غرفة الأدوية. 

12- أ/ خالد سعيد - تكنولوجيا المعلومات.

13- أ/ جمال السملوطي - رئيس غرفة الجلود.

14- أ/ حمادة محمد عبدالعزيز - رئيس غرفة الحرف يدوية.

15- م/ طارق شكري - رئيس غرفة التطوير عقاري.

16- أ/ فاروق صبري - رئيس غرفة سينما.

17- أ/ - أحمد عبدالحميد - رئيس غرفة مواد البناء.

18- أ/ طارق حسانين - رئيس غرفة الحبوب. 

19- د . علاء عبدالمجيد - رئيس غرفة الرعاية الصحية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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