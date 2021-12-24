بالأسماء.. التشكيل النهائي لرؤساء الغرف الصناعية بعد الانتخابات الداخلية

حصل "الدستور" على نسخة من التشكيل النهائي لرؤساء الغرف الصناعية بعد إجراء الانتخابات الداخلية أمس.

وكانت كالتالي:

1- محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس.

2- د/ تامر أبو بكر- رئيس غرفة البترول.

3- م/ عماد نعمان - رئيس غرفة الصناعات المعدنية.

4- أ/ محمد المرشدي - رئيس غرفة الصناعات النسيجية.

5- م/ أشرف الجزايرلي - رئيس غرفة الصناعات الغذائية.

6- م/ أحمد حلمي - رئيس غرفة صناعة الأخشاب.

7- م/ هشام جزر - رئيس غرفة دباغة الدباغة.

8- م/ محمد المهندس - رئيس غرفة الصناعات الهندسية.

9- م. نديم إلياس - رئيس غرفة الطباعة.

10- د/ شريف الجبلي - الصناعات الكيماوية.

11- د/ جمال الليثي - رئيس غرفة الأدوية.

12- أ/ خالد سعيد - تكنولوجيا المعلومات.

13- أ/ جمال السملوطي - رئيس غرفة الجلود.

14- أ/ حمادة محمد عبدالعزيز - رئيس غرفة الحرف يدوية.

15- م/ طارق شكري - رئيس غرفة التطوير عقاري.

16- أ/ فاروق صبري - رئيس غرفة سينما.

17- أ/ - أحمد عبدالحميد - رئيس غرفة مواد البناء.

18- أ/ طارق حسانين - رئيس غرفة الحبوب.

19- د . علاء عبدالمجيد - رئيس غرفة الرعاية الصحية.