بالأسماء.. التشكيل النهائي لرؤساء الغرف الصناعية بعد الانتخابات الداخلية
حصل "الدستور" على نسخة من التشكيل النهائي لرؤساء الغرف الصناعية بعد إجراء الانتخابات الداخلية أمس.
وكانت كالتالي:
1- محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس.
2- د/ تامر أبو بكر- رئيس غرفة البترول.
3- م/ عماد نعمان - رئيس غرفة الصناعات المعدنية.
4- أ/ محمد المرشدي - رئيس غرفة الصناعات النسيجية.
5- م/ أشرف الجزايرلي - رئيس غرفة الصناعات الغذائية.
6- م/ أحمد حلمي - رئيس غرفة صناعة الأخشاب.
7- م/ هشام جزر - رئيس غرفة دباغة الدباغة.
8- م/ محمد المهندس - رئيس غرفة الصناعات الهندسية.
9- م. نديم إلياس - رئيس غرفة الطباعة.
10- د/ شريف الجبلي - الصناعات الكيماوية.
11- د/ جمال الليثي - رئيس غرفة الأدوية.
12- أ/ خالد سعيد - تكنولوجيا المعلومات.
13- أ/ جمال السملوطي - رئيس غرفة الجلود.
14- أ/ حمادة محمد عبدالعزيز - رئيس غرفة الحرف يدوية.
15- م/ طارق شكري - رئيس غرفة التطوير عقاري.
16- أ/ فاروق صبري - رئيس غرفة سينما.
17- أ/ - أحمد عبدالحميد - رئيس غرفة مواد البناء.
18- أ/ طارق حسانين - رئيس غرفة الحبوب.
19- د . علاء عبدالمجيد - رئيس غرفة الرعاية الصحية.