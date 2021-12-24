الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل يروج الحشيش في المنيرة الغربية في الجيزة

الحشيش
الحشيش

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الجمعة، القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الحشيش في منطقة  المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

- نتائج التحريات

و كشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، عن تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بالمنيرة الغربية والمناطق المجاورة لها.

عقب رصد تحركات المتهم، وإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق

مباحث الجيزة تاجر مواد مخدرة الحشيش المنيرة الغربية

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