القبض على عاطل يروج الحشيش في المنيرة الغربية في الجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الجمعة، القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الحشيش في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

- نتائج التحريات

و كشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، عن تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بالمنيرة الغربية والمناطق المجاورة لها.

عقب رصد تحركات المتهم، وإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق