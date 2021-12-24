جنوب إفريقيا تعتزم وقف تطبيق الحجر فى إطار تخفيف تدابير مكافحة «كورونا»

أعلنت دولة جنوب إفريقيا، اعتزامها وقف تتبع المخالطين لأشخاص مصابين بمرض "كوفيد-19"، ووقف فرض الحجر الصحي، وذلك في إطار التوجه نحو التخفيف من التدابير الاحترازية في مواجهة الوباء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال المدير العام لإدارة الخدمات الصحية في جنوب أفريقيا في بيان أمس الخميس، إنه سيجري فقط تتبع المخالطين حال حدوث تفش جماعي للوباء، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة الصحة فوستر موهالي في وقت لاحق.

وأوضحت وزارة الصحة أن 80 في المئة من سكان البلاد يتمتعون ببعض الحماية ضد المتحور أوميكرون بعد إصابتهم بالعدوى في السابق.

وأضاف المدير العام لإدارة الخدمات الصحية أن "الحجر الصحي كان باهظ التكلفة للخدمات الأساسية والمجتمع في ظل ابتعاد الكثير من المواطنين عن عملهم، وفقدان الدخل، فضلا عن تخلف الأطفال عن الذهاب للمدرسة"، مشيرا إلى أن السلطات الصحية لا يمكنها أبدا تحديد معظم المرضى المعرضين لمخاطر عالية.

وتواجه عملية التعافي من أسوأ ركود شهدته جنوب أفريقيا منذ ثلاثة عقود تقريبا، خطر التوقف نتيجة تداعيات موجة رابعة من الإصابات بالمتحور أوميكرون.

وفي سياق متصل، أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية، ارتفع إلى 9 ملايين و304 آلاف و979 إصابة، فيما جرى تسجيل 226 ألفا و531 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وذكرت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه جرى إعطاء أكثر من 178 مليونا و613 ألفا و238 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 8 ملايين و386 ألفا و557 على مستوى القارة، وتوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها تليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.