7 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

أصيب 7 عمال وعاملات، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بالطريق الصحروى الغربي اتجاه أسيوط وقبل كمين سمسطا بحوالي 10 كيلو، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال وعاملات بالطريق الصحروى الغربي اتجاه أسيوط وقبل كمين سمسطا بحوالي 10 كيلو، ووجه بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم ريهام سيد حامد 23 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وهدي رمضان سيد 15 سنة مصابة بجروح وكدمات، وسلمي حسن بكر 23 سنة، مصابة بجروح وكدمات، ونزيه غانم حميده 35 سنة، مصاباً بكسر بالفخذ الأيسر جروح وكدمات.

كما أصيب يوسف جابر رجب 21 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وملك رجب محمد 18 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج جروح وكدمات، وهبه أحمد خلف 42 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالساق الأيمن وجروح وكدمات.

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.