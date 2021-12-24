إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بالقليوبية

أصيب شاب بطلق ناري من فرد خرطوش إثر مشاجرة بينه وبين ثلاثة أشخاص آخرين في مدينة شبين القناطر في القليوبية، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول «م . م» (33 عاماً) مصاب بطلق ناري في المؤخرة، وتم تحويله إلى مستشفى بنها العام.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء عمرو أبو راية مساعد مدير أمن القليوبية وبسؤال المصاب اتهم 3 أشخاص وهم «أ. ع» و«أ. ع» و«م. ع» بإطلاق الرصاص عليه من فرد خرطوش إثر خلافات سابقة بينهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد العناني، مدير مباحث القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.