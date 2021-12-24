الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بالقليوبية

طلق ناري
طلق ناري

أصيب شاب بطلق ناري من فرد خرطوش إثر مشاجرة بينه وبين ثلاثة أشخاص آخرين في مدينة شبين القناطر في القليوبية، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول «م . م» (33 عاماً) مصاب بطلق ناري في المؤخرة، وتم تحويله إلى مستشفى بنها العام.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء عمرو أبو راية مساعد مدير أمن القليوبية وبسؤال المصاب اتهم 3 أشخاص وهم «أ. ع» و«أ. ع» و«م. ع» بإطلاق الرصاص عليه من فرد خرطوش إثر خلافات سابقة بينهم. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد العناني، مدير مباحث القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة القليوبية شبين القناطر مديرية أمن القليوبية خلافات سابقة إطلاق الرصاص بسبب خلافات مباحث القليوبية إصابة شاب بطلق ناري

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-12-2021

«البترول»: «إينى» تضخ مليار دولار للبحث عن البترول والغاز فى مصر

استعدادات مكثفة لتأمين 3 مباريات في الدوري اليوم

إرشادات مرورية لتفادي حوادث السيارات في ظل انتشار «الشبورة» على الطرق

تحويلات مرورية في 6 أكتوبر بالتزامن مع تنفيذ مشروع القطار السريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67