الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البترول»: «إينى» تضخ مليار دولار للبحث عن البترول والغاز فى مصر

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول وأليساندرو بوليتي الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية، اتفاقية التزام بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل بين هيئة البترول وشركة إيني الإيطالية والصادرة بموجب القانون رقم 185 لسنة 2021.

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 المهندس طارق الملا وزير البترول

- 20 مليون دولار اضافية لحفر 4 آبار


وتتضمن الاتفاقية التزام شركة إينى بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار اضافية لحفر 4 آبار، وتأتي الاتفاقية في إطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى بعض المناطق المنتجة حاليا. 

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 المهندس طارق الملا وزير البترول

 وكذلك العمل على تحقيق المعادلة الصعبة للحصول على شروط متوازنة مع الشركاء وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميته لدعم الاحتياطيات المؤكدة، والعمل على تأكيد الاحتياطيات المرجحة التى أظهرتها الدراسات السيزمية وعمليات التقييم المختلفة التى قامت بها الشركات العالمية العاملة فى مصر.
حضر التوقيع الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وماركو روتوندى مدير عام شركة إينى في مصر.

إينى الايطالية

المهندس طارق الملا وزير البترول
المهندس طارق الملا وزير البترول
المهندس طارق الملا وزير البترول
المهندس طارق الملا وزير البترول
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