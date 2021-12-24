أجراس الكنائس الغربية تدق مساء للاحتفال بعيد الميلاد

تدق أجراس الكنائس المسيحية الغربية مساء اليوم الجمعة لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد وذلك في كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الإنجليكانية الأسقفية.

وتزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

محليا، من المنتظر أن يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك صلوات عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية العذراء بمدينة نصر في التاسعة مساء اليوم بحضور مندوب عن رئاسة الجمهورية.