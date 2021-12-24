مَن هو القمص منقريوس عوض الله صاحب موسوعة منارة الأقداس؟

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، ذكرى رحيل القمص منقريوس عوض الله، صاحب موسوعة منارة الأقداس في شرح طقوس الكنيسة والقداس.

وقال ماجد كامل الباحث في التراث الكنسي، وعضو اللجنة البابوية للتاريخ الكنسي: إنه من أشهر الأساتذة الذين قاموا بتدريس مادة الطقوس في الكلية الإكليركية ؛ يأتي ذكر القمص منقريوس عوض الله (1913- 2009 ) فهو صاحب أشهر موسوعة في تاريخ الطقوس وهي "منارة الأقداس" أما عن منقريوس عوض الله نفسه؛ فلقد ولد في 15 ديسمبر 1913 بميت غمر الدقهلية ؛ وتدرج في مراحل التعليم المختلفة حتي حصل علي البكالوريا عام 1928 ؛ ورغم أنه كان من الأوائل وكانت رغبة والديه هي الالتحاق بكلية الطب ؛لكنه كان قد نذر نفسه منذ الطفولة ان يكون نذيرا لله ؛فألتحق بالكلية الإكليركية وتخرج فيها عام 1936.

وتابع: وكان ترتيبه الأول علي الكلية؛ ولقد تتلمذ في الكلية الإكليركية علي يد مجموعة من الأساتذة العمالقة مثل الارشيدياكون حبيب جرجس ؛ القمص ابراهيم عطية؛ الأستاذ يسي عبد المسيح ؛الأستاذ إدوارد يسطس، ولقد قام الارشيدياكون حبيب جرجس بتعيينه مدرسا بالكلية الاكليركية فور تخرجه ؛كما قام بتدريس مادة الدين المسيحي بالمدارس الحكومية والأميرية .

وواصل: ولقد قام بتدريس مادة الطقوس بالكلية الإكليركية ؛ وأعد لها منهجا مطولا صدر في موسوعة كبيرة أسمها "منارة الأقداس في شرح طقوس الكنيسة و القداس " في خمسة اجزاء ؛ كما قام بنشر كتاب مواعظ الانبا بولس البوشي وقصة ملك الملوك وعذراء .

وتابع: كما كلفه المتنيح القمص ابراهيم عطية بتدريس مادة العهد القديم ؛ ولقد تتلمذ علي يديه العديد والعديد من كبار معلمي الكنيسة نذكر منهم " المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث

وتابع: ولقد تمت سيامته كاهنا علي مذبح كنيسة مارمينا ببني مزار في 10 ديسمبر1944 علي يد المتنيح الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف في حبرية البابا مكاريوس الثالث ؛ وأثناء خدمته ببني مزار قام ببناء مدرسة إبتدائية ومستوصف ؛ وكان يسافر ثلاثة أيام كل أسبوع للقاهرة للتدريس في الكلية الإكليركية . واشفاقا من البابا عليه من هذا المشوار الطويل أسبوعيا ؛ قام بنقله إلي كنيسة السيدة العذراء بمسرة ؛ وتنقل بعدها بين كنيسة العذراء بالزمالك وكنيسة مارجرجس بمصر الجديدة .

وأضاف: ولقد شارك في الرحلة العلمية التي قامت بها الكلية الإكليركية في فبراير 1962 لمعالم مدينة الأقصر وأسوان ؛ كما أصدر مجلة قبطية بعنوان "تعاليم الكنيسة "؛ ولقد صدر العدد الأول منها في أكتوبر 1951 ؛واستمرت في الصدرور لمدة طويلة .

وواصل : اختير عضوا في العديد من اللجان الكنسية منها لجنة إعداد مناهج مدارس الأحد لكنائس القطر المصري لجنة دراسة التقويم القبطي لتوحيده لجنة دراسة الطقوس الكنسية ومراجعة كتب الطقوس قبل نشرها بالاشتراك مع المتنيح الانبا غريغوريوس والمرحوم الاستاذ شاكر باسيليوس .

وتابع: ولقد سافر الي الولايات المتحدة الامريكية عام 1969 لزيارة نجله "مكاري" هناك وأستمر هناك لعدة شهور ؛ وفي 18 أبريل 1973 هاجر إلي كندا وكان ثالث كاهن قبطي يخدم هناك في هذه المنطقة ؛ ولقد استمرت خدمته في المهجر خلال الفترة من 18 ابريل 1973 الي 24 ديسمبر 2009 .

وأكمل: ولقد أقامت الكنيسة حفلا كبيرا لتكريمه بمناسبة مرور 65 عاما علي رسامته قسا ؛حضره صاحب النيافة الأنبا ديفيد الأسقف العام بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ ولقد حمل إليه تهاني قداسة البابا شنودة الثالث .

واختتم: وأخيرا وبعد جهاد طويل في الخدمة رحل في يوم الخميس 24 ديسمببر 2009، عن عمر يناهز 96 عاما، قضي منها 65 عاما في الكهنوت.