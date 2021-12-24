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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه الجمعة 24-12-2021

دولار امريكي
دولار امريكي

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي.. كشفت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية، خلال فترة التعاملات اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر 15,71 جنيه ، في ظل اهتمام البنك المركزي المصري بالحفاظ على معدلات أسعار الصرف فى السوق المصرفي، واهتمام قطاع كببر من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات بمتابعة أسعار الدولار لارتباطها بأسعار العديد من السلع والخدمات والمنتجات بالأسواق المصرية.


سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

فى السياق ذاته، شهدت فترة التعاملات إستمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات المختلفة مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، نظراً لتوفير الكميات المطلوبة من الدولار لجميع العملاء بشكل يومي فى البنوك، واستمرار تدفقات الدولار من العاملين في الخارج.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء  15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه  للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

وايضا سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وايضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 والبيع عند 15,76 خلال التعاملات.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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