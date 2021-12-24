عدد ضحايا الإعصار «راى» فى الفلبين يتجاوز 300 شخص

أفاد المجلس الوطني للحد من المخاطر وإزالة آثار الكوارث في الفلبين بتجاوز عدد ضحايا الإعصار "راي" الذي اجتاح البلاد في الأسبوع الماضي 300 شخص.

وأعلنت قناة "CNN Philippines" اليوم الجمعة نقلا عن المجلس: "أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 326 شخصا. كما أصيب 661 شخصا بجروح، فيما لا يزال 58 آخرين في عداد المفقودين".

ووصل الإعصار "راي" الذي أصبح أحد أقوى الأعاصير في تاريخ البلد الحديث، ساحل الفلبين في 16 ديسمبر الجاري وتسبب في حدوث انهيارات طينية وفيضانات. وقامت السلطات بإجلاء أكثر من 300 ألف شخص من المناطق المنكوبة. ورافق الإعصار رياح شديدة.

واضطر أكثر من 300 ألف شخص الى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية منذ الخميس بسبب الإعصار "راي" الذي أدّى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في كثير من المناطق بعدما دمّر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً وهدم مساكن.



وقد ضرب عصر الجمعة شمال جزيرة بالاوان الوجهة السياحية الشهيرة قبل ان يبتعد باتجاه بحر الصين الجنوبي نحو فيتنام.



وأتى الإعصار "راي" في وقت متأخر، فغالبية العواصف المدارية في المحيط الهادئ تتشكل بين يوليو وأكتوبر.



ويحذر علماء منذ فترة من أن الأعاصير تزداد عنفا مع تزايد الاحترار المناخي الناجم عن نشاط الإنسان.

ويُصنف الإعصار- المعروف أيضًا محليًا بالفلبين بـ"أوديت"- من بين أكثر العواصف الاستوائية فتكًا التي تضرب الأرخبيل الفلبيني خلال العام الجاري، ما دفع أكثر من 300 ألف شخص للإيواء في مراكز إجلاء، ولا تزال العديد من المناطق بدون كهرباء حتى اليوم.



كما أعلنت محافظتا سيبو وبوهول المتضررتان بشدة من الإعصار وسط البلاد "حالة الكارثة"؛ بغرض إدخال التمويل المخصص للتعامل مع الكوارث، كما فرضت تجميدًا على أسعار السلع الأساسية.