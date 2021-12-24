الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عدد ضحايا الإعصار «راى» فى الفلبين يتجاوز 300 شخص

إعصار راى
إعصار راى

أفاد المجلس الوطني للحد من المخاطر وإزالة آثار الكوارث في الفلبين بتجاوز عدد ضحايا الإعصار "راي" الذي اجتاح البلاد في الأسبوع الماضي 300 شخص.

وأعلنت قناة "CNN Philippines" اليوم الجمعة نقلا عن المجلس: "أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 326 شخصا. كما أصيب 661 شخصا بجروح، فيما لا يزال 58 آخرين في عداد المفقودين".

ووصل الإعصار "راي" الذي أصبح أحد أقوى الأعاصير في تاريخ البلد الحديث، ساحل الفلبين في 16 ديسمبر الجاري وتسبب في حدوث انهيارات طينية وفيضانات. وقامت السلطات بإجلاء أكثر من 300 ألف شخص من المناطق المنكوبة. ورافق الإعصار رياح شديدة.

واضطر أكثر من 300 ألف شخص الى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية منذ الخميس بسبب الإعصار "راي" الذي أدّى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في كثير من المناطق بعدما دمّر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً وهدم مساكن.


وقد ضرب عصر الجمعة شمال جزيرة بالاوان الوجهة السياحية الشهيرة قبل ان يبتعد باتجاه بحر الصين الجنوبي نحو فيتنام.


وأتى الإعصار "راي" في وقت متأخر، فغالبية العواصف المدارية في المحيط الهادئ تتشكل بين يوليو وأكتوبر.


ويحذر علماء منذ فترة من أن الأعاصير تزداد عنفا مع تزايد الاحترار المناخي الناجم عن نشاط الإنسان.

 

ويُصنف الإعصار- المعروف أيضًا محليًا بالفلبين بـ"أوديت"- من بين أكثر العواصف الاستوائية فتكًا التي تضرب الأرخبيل الفلبيني خلال العام الجاري، ما دفع أكثر من 300 ألف شخص للإيواء في مراكز إجلاء، ولا تزال العديد من المناطق بدون كهرباء حتى اليوم.


كما أعلنت محافظتا سيبو وبوهول المتضررتان بشدة من الإعصار وسط البلاد "حالة الكارثة"؛ بغرض إدخال التمويل المخصص للتعامل مع الكوارث، كما فرضت تجميدًا على أسعار السلع الأساسية.

رأي عدد بين إعصار راي في الفلبين ضحايا الإعصار عصا الاعصار شخص ضحايا إعصار الفلبين عدد ضحايا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

عاصفة كبرى تضرب ولاية كاليفورنيا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-12-2021

طريقة تغذية جديدة لتجنب نوبات ارتفاع ضغط الدم حتى أثناء النوم

كوريا الجنوبية تسجل 6233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 56 وفاة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-12-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى