الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الصين تسجل انخفاضا فى إصابات فيروس كورونا الجديدة

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، انخفاضا من 100 في اليوم السابق.
 

وذكر بيان من اللجنة أن 55 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 71 قبل يوم. وسُجل معظم حالات العدوى المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.
 

وسجلت الصين أيضا 26 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 19 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الخميس 100731 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.


وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات مقاطعة "هونان" بوسط الصين، رصد حالاتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" في راكبين، وصلا من الخارج إلى عاصمة المقاطعة تشانجشا.

 

وأفادت السلطات الصحية بأن التحليل- الذي أجراه مركز القاطعة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها- أثبت إصابة حالتين وافدتين من الخارج، جرى تسجيلهما في تشانجشا، بحسب ما أورده موقع "تشاينا دوت أورج" الصيني.

 

كما أكد المركز- في بيان اليوم- أنه جرى وضع المصابين قيد الحجر الصحي، وأنهما يخضعان للعلاج في مستشفى مخصص.

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