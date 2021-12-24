الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الكنائس الأسقفية والكاثوليك يحتفلون بعيد الميلاد وفقا للتقويم الغربى

كنيسة صورة أرشيف
كنيسة صورة أرشيف

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد اليوم  الجمعة، فى الثامنة مساء، إذ  يترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك القداس فى كنيسة السيدة مريم العذراء بمدينة نصر.

فيما تحتفل ايضا مساء اليوم لإنجليكانيون والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد، وفقًا للتقويم الغربي.

ووفقًا لمصادر كنسية مُطلعة، قالت إن الكنائس الغربية الذي تتبع التقويم الغربي تتخذ إجراءات احترازية مشددة، خلال إقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، في ظل أجواء انتشار الموجة الرابعة  من فيروس كورونا.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الكنائس المسيحية الغربية أعدت قائمة بالمدعوين لحضور مراسم إتمام طقوس قداس عيد الميلاد المجيد، وتم توزيع الدعوات الفترة الماضية وذلك قبيل الأحتفال من عيد الميلاد المجيد.

أما الكنيسة الأسقفية بمصر فيترأس المطران سامي فوزي مطران الكنيسة الإنجليكانية، احتفال ليلة عيد الميلاد في الـ24 ديسمبر الجاري في موعده الثامنة مساء.

في ذات السياق فقد أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر تفاصيل الاستعدادات لقداس عيد الميلاد المجيد الذي يأتي فى ظل جائحة كورونا 
من جانبه، أكد دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى - بيان صادر عن الكنيسة  أن احتفال ليلة عيد الميلاد فى الرابع والعشرين من ديسمبر الجارى سيقام فى موعده فى تمام الثامنة مساءًا مع توفير شاشات عرض فى الكنيسة تقدم خدمة الصلاة  على أن تبث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع التأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وشدد رئيس الأساقفة:  يجب الاستجابة لتعليمات المنظمين يوم الاحتفال من أجل الحفاظ على صحة المصلين والحاضرين.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.
ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ، الا ان البابا بيوس الحادي عشر في الكنيسة الكاثوليكية قد ثبّت عام 1921 الحدث على أنه في منتصف الليل رسميًا

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