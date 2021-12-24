طريقة تغذية جديدة لتجنب نوبات ارتفاع ضغط الدم حتى أثناء النوم

أعلن باحثون من جمعية القلب الأمريكية، أن إضافة الفستق إلى النظام الغذائي اليومي، يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم حتى أثناء النوم.



وتشير صحيفة Daily Express، إلى أن نتائج الدراسة التي أجراها باحثون من جمعية القلب الأمريكية، شارك فيها أشخاص يعانون في نفس الوقت من الميل لارتفاع مستوى ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني.

وعند بداية التجربة قسم الباحثون المشتركين إلى مجموعتين. اتبعت المجموعة الأولى نظاما غذائيا منخفض الدهون وغني بالكربوهيدرات. وأما أفراد المجموعة الثانية فقد أضاف الباحثون الفستق إلى نظامهم الغذائي.

واتضح بعد مضي أربعة أسابيع على بداية التجربة، أن نتائج أفراد المجموعة الثانية مثيرة للاهتمام. لأن "حمية الفستق خفضت بصورة ملحوظة المقاومة المحيطة العامة، وزادت من النتاج القلبي وحسنت بعض مؤشرات عدم انتظام ضربات القلب. وأن ضغط الدم الانقباضي انخفض كثيرا وخاصة أثناء النوم".

وبالإضافة إلى هذا، يحتوي الفستق على حمض L-аргинин الأميني، الذي يتحول داخل الجسم إلى أكسيد النتريك. وهذا الأكسيد يلعب دورا رئيسيا في توسيع الأوعية الدموية، ما يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.

ويؤثر ارتفاع ضغط الدم على أكثر من 100 مليون شخص، وما يقرب من نصف جميع البالغين في الولايات المتحدة، وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية (AHA).

غالبًا ما يكون ارتفاع ضغط الدم بدون أعراض، وإذا ترك دون علاج، فقد يؤدي إلى تهديدات صحية خطيرة مثل مرض قلبي، أو نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

لسوء الحظ، لا يوجد علاج لارتفاع ضغط الدم، ولكن مع العادات الإيجابية في نمط الحياة، من الممكن أن تتحكم في ضغط الدم وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات صحية، وفقًا لموقع insider.

تشمل الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم، قلة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي عالي الصوديوم وزيادة الوزن وتدخين السجائر.

يقول سانجيف باتيل، طبيب القلب، في معهد ميموريال كير للقلب والأوعية الدموية في مركز أورانج كوست الطبي، إن العمل على إجراء تغييرات إيجابية في حياتك يمكن أن يكون له تأثير كبير على ضغط الدم.