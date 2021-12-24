الجمعة 24 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإكوادور تلزم الجميع بأخذ لقاح كوفيد ابتداء من سن خمس سنوات

لقاح كورونا
لقاح كورونا

باتت الإكوادور أول دولة في العالم تفرض لقاح كوفيد على الأطفال والبالغين على حد سواء، بعد وصول متحورة أوميكرون الى هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.


وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن "التلقيح ضد كوفيد-19 في الإكوادور الزامي".


وأوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس أن "التلقيح الإلزامي ينطبق على الأشخاص من سن الخامسة فما فوق".


وتلقى نحو 69 بالمائة من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17,7 مليون نسمة جرعتين من لقاح كوفيد حتى الآن، فيما تلقى 900 ألف جرعة معززة ثالثة.


وبات الآن كل شخص ابتداءً من سن الخامسة مؤهل لأخذ اللقاح وسجلت الإكوادور نحو 540 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و33,600 وفاة.


وقالت الوزارة إن الأشخاص الذين لديهم أسباب طبية تمنعهم من الحصول على اللقاح سيُعفون، مضيفة أن القرار يستند الى دستور الإكوادور الذي ينص على أن الدولة تضمن حق مواطنيها في الصحة.


ولمكافحة الزيادة في الإصابات الجديدة بعد اكتشاف أوميكرون للمرة الأولى قبل أسبوع، فرضت الإكوادور على مواطنيها إبراز سجل لقاح لدخول المطاعم ومراكز التسوق.


وسبق أن فرضت طاجيكستان وتركمانستان واندونيسيا وميكرونيزيا وكاليدونيا الجديدة التلقيح ضد كوفيد، لكن فقط للبالغين.

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