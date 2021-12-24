الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الولايات المتحدة: دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الإقليمى والدولى

نيد برايس
نيد برايس

قالت الولايات المتحدة إن دعم إيران للجماعات المسلحة في أنحاء المنطقة؛ يهدد الأمن الدولي والإقليمي، كما يهدد قوات الولايات المتحدة وشركائها، مؤكدة أنها ملتزمة بمواجهة هذا التهديد.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" اليوم، إن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية ضبط في 20 ديسمبر الجاري، 1400 بندقية من طراز (إيه كيه ـ 47) و226 ألفا و600 طلقة ذخيرة من سفينة، مصدرها إيران، مضيفا أن هذه السفينة كانت في طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.


وشدد على أن تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين؛ يمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، كما يعد مثالا آخر على "خبث" الأنشطة الإيرانية، التي تطيل أمد الحرب في اليمن.


وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية أن هذا الدعم الإيراني للجماعات المسلحة؛ يهدد الأمن في المنطقة والعالم، كما يهدد قوات الولايات المتحدة ودبلوماسييها ومواطنيها في المنطقة إلى جانب قوات ومواطني الشركاء هناك وفي سائر المناطق.


وقال المتحدث إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بمواجهة هذا التهديد من قبل إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد ضبطت صواريخ مضادة للدبابات وآلافا من البنادق ومئات من الأسلحة الآلية وقاذفات القنابل من سفن أخرى خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.

و علي صعيد آخر ، رحبت الولايات المتحدة بإعلان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن هناك "عزما قويا" من جانب قوات الحكومة الأوكرانية والقوات في شرق أوكرانيا على الالتزام الكامل بإجراءات تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الصادر في 22 يوليو 2020.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "نأمل أن يؤدي السلام الناتج عن تلك الإجراءات المساحة الدبلوماسية اللازمة لتهدئة التوترات الإقليمية وتوفير مناخ إيجابي لمزيد من النقاش".


وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تحث أطراف وقف إطلاق النار على الوفاء الكامل بالتزاماتها من أجل الأمن المشترك لمن يعيشون في المنطقة.


ونوه إلى أن رؤية الولايات المتحدة تؤكد أنه لا يمكن حل الصراع في شرق أوكرانيا إلا في ظل خفض التصعيد، على غرار ما أعلن عنه أول أمس الأربعاء.

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