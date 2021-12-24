الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الحكومة الموريتانية: ضاعفنا مخصصات إصدار الكتب فى الموازنة العامة للتشجيع على التأليف

المختار ولد داهي
المختار ولد داهي

قال وزير الثقافة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي إن بلاده ضاعفت مخصصات إصدار الكتب في الموازنة العامة بواقع خمسة أضعاف؛ من أجل حث المؤلفين على التأليف وتشجيعهم عليها والتكفل بطباعة كتبهم، وتكريمهم على ما ألفوا.


جاء ذلك خلال كلمته في أعمال المنتدى البرلماتي لتمكين اللغة العربية، والذي يحتضنه البرلمان الموريتاني في إطار احتفالات الأسبوع العالمي للغة العربية.


وأضاف الوزير أنه "مادامت اللغة الرسمية هي اللغة العربية في البلاد؛ فالأجدر أن يكون التعليم باللغة العربية"، مؤكدا أهمية بذل الحكومة الجهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مبينا أن الإنتاج العلمي والأدبي والثقافي باللغة العربية مازال دون المعقول والمأمول.


بدوره، قال نائب رئيس البرلمان الموريتاني الصوفي الشيباني - في أول منتدى برلماني لبحث نقاش الآليات الكفيلة بتمكين اللغة العربية - إن تخليد يوم اللغة العربية الذي تحول في موريتانيا إلى أسبوع العمل لتمكين اللغة العربية يشكل مناسبة مهمة لتأكيد مكانة هذه اللغة الأصيلة، وهو تجسيد المستوى الذي وصلت إليه الجهود المباركة للجهات والأشخاص العاملين في مجال التمكين للغة العربية.


وأكد الشيباني - باسم البرلمان - أن اللغة العربية أصبحت اليوم هي المستعملة في مداولات البرلمان، منوها بالجهود "المباركة" لمجلس "اللسان العربي"، ولكل الهيئات والعاملين في مجال التمكين للغة العربية كلغة رسمية، آملا أن تلقى جهودهم التجاوب المطلوب من كل قطاعات الدولة.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت الرئاسة الموريتانية تعيين اللواء حبيب الله احمدو، قائدا عاما مساعدا للأركان العامة للجيوش.
 

ويأتي تعيين القائد المساعد بعد تعيين الفريق الفريق المختار ولد بل، قائدا للأركان الموريتانية.
ويعتبر اللواء حبيب الله أحمدو، أحد أبرز قادة المؤسسة العسكرية الموريتانية، وتولى مسؤوليات جسام في مناصب مهمة في المؤسسة العسكرية آخرها قيادة الأمن العام للطرق.

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