الرئيس الألمانى يناشد غير المطعمبن فى رسالة بمناسبة «الكريسماس»

يؤمن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بأن "الحرية والثقة والمسؤولية" اكتسبت أهمية جديدة وسط جائحة كوفيد19- وأزمة المناخ.



وسيقول للألمان في رسالته السنوية بمناسبة "الكريسماس"، إنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن ما تعنيه الكلمات، ملمحا إلى أن المشككين في اللقاح بحاجة إلى إعادة التفكير.



وسيضيف: "أن الدولة لا يمكنها أن تضع الكمامات بدلا منا، ولا يمكنها تلقي التطعيم نيابة عنا. لا، الأمر يعتمد على كل واحد منا ليقوم بدوره. أنا سعيد لأن الغالبية العظمى قد أدركت القدرات التي يحملها التطعيم".



يشار إلى أن الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا واللقاحات في ألمانيا استمرت حتى بعد تولي إدارة جديدة برئاسة أولاف شولتس بدلا من حكومة أنجيلا ميركل.



وكان هناك خلافات مشابهة حول سياسة المناخ ويعتقد شتاينماير أنه يمكن إيجاد أرضية مشتركة.



وسيضيف "صحيح أنه في الديمقراطية لا يتعين علينا أن يكون لنا جميعا نفس الرأي. لكنني أناشدكم أن تتذكروا هذا: نحن دولة واحدة "



ويعتقد شتاينماير أن الأشهر الـ 12 الماضية تمنح الأمل أيضا بعد رؤية "التضامن الهائل" الذي تم إظهاره لضحايا الفيضانات وعمل أولئك الذين يكافحون تفشي فيروس كورونا.



لكن بعيدا عن مسألة الجائحة، سيعرب شتاينماير عن قلقه بشأن عام 2022، حيث سيشير في رسالته بمناسبة "الكريسماس" إلى القوات الروسية التي تحتشد على حدود أوكرانيا.



وسيضيف: "نحن قلقون من الأخبار التي نسمعها من مناطق كثيرة من عالمنا المضطرب، وكذلك من أوروبا الشرقية بشكل خاص".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.