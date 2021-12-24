البرازيل: 3645 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 3645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و137 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت الوزارة إلى أن "الإحصاءات الصادرة بالبلاد غير محدثة"، إذ لا تزال الوزارة تجد صعوبة في التوفيق بين أرقامها بعد تسلل إلكتروني استهدف أنظمتها قبل أكثر من أسبوع.

وتملك البرازيل ثاني أعلى عدد من الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث مات أكثر من 615000 شخص بسبب الفيروس.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنها ستتبرع بما لا يقل عن 10 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" للدول منخفضة الدخل في إطار مبادرة “كوفاكس”، التي تديرها منظمة الصحة العالمية.

وقال وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا، إن رئيس البرازيل جايير بولسونارو قد وقع مرسوما مؤقتا يخول للسلطة التنفيذية التبرع باللقاح بروح التعاون الإنساني، بحسب صحيفة "ذا برازيليان ريبورت".



وأشار كيروجا، إلى أنه بالإضافة إلى ال10 ملايين جرعة التي تم تخصيصها للدول منخفضة الدخل، ستتبرع البرازيل في وقت لاحق بـ 20 مليون جرعة أخرى.



وأضاف كيروجا:"انطلاقا من مبدأ التضامن، نعزز العمليات في إطار مبادرة كوفاكس، ونقدم اللقاحات لمن هم في أمس الحاجة إليها"، مشيرا إلى أن البرازيل قررت دعم دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وأفريقيا ب"تبرع كبير من جرعات اللقاحات".

وأوصت لجنة بالكونجرس البرازيلي بتوجيه الاتهام إلى الرئيس جايير بولسونارو بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في أكتوبر الماضي، في تقرير رئيسي يستند إلى تحقيق استمر ستة أشهر في طريقة تعامله مع الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.