الجمعة 24 ديسمبر 2021
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عالم

الأمم المتحدة تسعى لجمع 6,5 ملايين دولار لضحايا إعصار راى فى الفيليبين

إعصار راى فى الفيليبين
إعصار راى فى الفيليبين

تبدأ الأمم المتحدة الجمعة حملة لجمع 6,5 مليون دولار من المساعدات لضحايا إعصار راي الذي ضرب الفيليبين الأسبوع الماضي، وفق منسق المنظمة الأممية في البلاد.


وقال جوستافو غونزاليس في مؤتمر صحفي عبر الفيديو " سنطلق على المستوى المحلي مع ممثلي المجتمع الدولي في مانيلا (...) عرضا للاحتياجات الإنسانية وخطة الأولويات"، مضيفا أن "المبلغ المطلوب هو 6,5 ملايين دولار".


وسيتم تخصيص الأموال لنحو 530 ألف شخص في المناطق الأكثر تضررا والذين هم في حاجة ماسة إلى الخدمات الصحية ومياه الشرب ومرافق الصرف الصحي.


وأشار جونزاليس الى وجود "زخم لتقديم الدعم الكامل"، مضيفا "التحدي الآن هو أن يترجم كل هذا التضامن بسرعة إلى أفعال ملموسة".


وتسبب إعصار راي الذي رافقته رياح بلغت سرعتها 195 كلم في الساعة بإحداث دمار في جزر سيارغاو وديناغات ومينداناو، ما أسفر عن مقتل 375 شخصًا على الأقل.


ولجأ أكثر من 400 ألف شخص إلى مراكز إيواء أو لدى أقاربهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب أقوى إعصار يضرب البلاد هذا العام، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.


ويحذر علماء منذ فترة من أن الأعاصير تزداد عنفا مع تزايد الاحترار المناخي الناجم عن نشاط الإنسان.

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