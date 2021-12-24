إصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة بقرية السنطة البلد

أصيب شخص بطلق ناري فى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بينه وبين آخرين بقرية السنطة البلد التابعة لمحافظة الغربية، وتم تحويل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول المواطن "مصطفى. ن. ع" ، مقيم بقرية السنطة البلد ، دائرة المركز مصاب ، إلى المستشفى نتيجة إصابته بطلق نارى وتم إجراء الإسعافات الأولية ونقل دم له لإنقاذه.

على الفور انتقل فريق من مباحث مركز السنطة تحت إشراف المقدم محمد الدهراوي مفتش مباحث مركز السنطة وزفتى إلى المستشفى، وبسؤال أهل المصاب ذكروا أن الإصابة إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين، بالقرية لخلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة، وتم تحويل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي.



وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول اسباب المشاجرة وسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم وسؤال المصاب فور تلقيه العلاج بالمستشفى حول ظروف الواقعة وملابساتها