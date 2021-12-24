الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة بقرية السنطة البلد

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شخص بطلق ناري فى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بينه وبين آخرين بقرية السنطة البلد التابعة لمحافظة الغربية، وتم تحويل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.


كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية  قد تلقى، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول المواطن "مصطفى. ن. ع" ، مقيم بقرية السنطة البلد ، دائرة المركز مصاب ، إلى المستشفى نتيجة إصابته بطلق نارى وتم إجراء الإسعافات الأولية ونقل دم له لإنقاذه.

 

على الفور انتقل فريق من مباحث مركز السنطة تحت إشراف المقدم محمد الدهراوي مفتش مباحث مركز السنطة وزفتى إلى المستشفى، وبسؤال أهل المصاب ذكروا أن الإصابة إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين، بالقرية لخلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة، وتم تحويل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي.


وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة  سرعة طلب تحريات المباحث حول اسباب المشاجرة وسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم وسؤال المصاب فور تلقيه العلاج بالمستشفى حول ظروف الواقعة وملابساتها

اصابة شخص يطلق ناري مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بينه وبين آخرين بقرية السنطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء وفاته

مؤمن زكريا يكذب شائعة وفاته بصورة

نادٍ أوروبى يخاطب الزمالك لشراء نجم الفريق

بزجاجة خمر.. نيكول سابا ويوسف الخال يحتفلان بعيد زواجهما العاشر (فيديو)

الإمارات تعلق الدخول إليها من 4 دول على خلفية انتشار كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى