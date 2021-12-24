الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف مليشيا الحوثى لمطار أبها السعودى

الحوثى
الحوثى

أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب، عن استنكاره الشديد وإدانته المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها المليشيا الحوثية، والتي حاولت من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية – بفضل الله – من اعتراضها وتدميرها.


وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا العمل الإرهابي الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، ودليلا بارزا على إمعان هذه المليشيا المدعومة من أطراف خارجية في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بكل القوانين و الأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الإعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها".


و أشاد مجلس وزراء الداخلية العرب، بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة، وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية البحرينية  محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار (أبها) الدولي في السعودية بطائرة مسيرة مفخخة، في محاولات ممنهجة ومتعمدة تعكس إصرار الحوثيين على استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت والأعيان المدنية.
 

وأشادت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة تضامن البحرين مع السعودية ووقوفها الكامل معها في كل ما يحفظ أمنها و استقرارها.

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