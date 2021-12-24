الجمعة 24 ديسمبر 2021
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منوعات

خبير إيطالى: قد نحتاج لـ«جرعات سنوية» ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

رجح الطبيب الإيطالي ماسيمو غاللي، خبير الأمراض المعدية أن الجرعة المعززة (الثالثة) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لن تكون الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن غاللي، المدير السابق للأمراض المعدية في مستشفى (ساكّو) بمدينة ميلانو، قوله: "للأسف، أنه خلال عام واحد طغت ثلاثة متحورات مختلفة على المشهد، وكان آخرها مختلف تمامًا عن الفيروس الذي تم صنع اللقاحات من أجله.

واستبعد غاللي انتهاء الجائحة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الجرعة الثالثة لن تكون الأخيرة بل هي الأخيرة المطلوبة في الوقت الراهن بسبب تفشي المتحور أوميكرون.

ووصف أخصائي الأمراض المعدية ضرورة الحصول على الجرعة المعززة كل عام مع تحديثات للقاحات ضد سلالات أخرى للفيروس بـ"الفرضية غير المستبعدة"، والتي يجب أخذها في الاعتبار.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

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