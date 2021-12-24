الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز فى المتوسط

الغاز
الغاز

تدرس إسرائيل وقف منح التراخيص الخاصة باستخراج الغاز الطبيعي من المياه المقابلة لسواحلها في البحر المتوسط من أجل العمل بالطاقة المتجددة.


ونقل موقع (جيويش نيوز سانديكيت) الأمريكي عن إيلاي ريتيج، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات السياسية في جامعة (بار إيلان) الإسرائيلية قوله: إن رفض وزيرة الطاقة كارين الحرار منح تراخيص بحرية جديدة للتنقيب عن الغاز أمر "غريب" لأنها "تضعه في مقابل الغاز. لا يجب أن يأتي أحدهما على حساب الآخر".


ويتساءل الخبراء عن إعلان حديث لوزيرة البنية التحتية الوطنية والطاقة والموارد المائية كارين الحرار بأنها لن تمنح تراخيص بحرية جديدة للتنقيب عن الغاز في عام 2022، وبدلاً من ذلك، ستركز على الطاقة المتجددة.


وقالت الحرار، في مؤتمر للطاقة المتجددة في 15 ديسمبر الجاري، “في العام المقبل سنركز على المستقبل، على الكهرباء الخضراء، وعلى كفاءة الطاقة وعلى الطاقات المتجددة - و أثناء قيامنا بذلك، سنتجنب السعي لتوسيع تطوير الغاز الطبيعي، وهو، كما نعلم وقود متحول”.


تأتي تصريحاتها في أعقاب تصريحات أخرى أكدت التزام الحكومة بتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة إلى 30 % بحلول عام 2030 والوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

أمن التزام إسرائيل الحكومة البحر المتوسط الكهرباء الطاقة المتجددة في مؤتمر تصريح اسر وزيرة تنقيب عن الغاز العام المقبل الطاقات المتجددة الطبيعى المساعد انبعاثات كربونية لبحر المتوسط والموارد المائية كفاءة الطاقة الطاقة المتجدد لموارد المائية

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