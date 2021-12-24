إطلاق شارة البدء لمبادرة سلامة قلبك فى مطروح (صور)

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان نائبه لحضور ندوة مبادرة “سلامة قلبك” من مطروح بمشاركة عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بحضور الدكتور علاء الغمراوي رئيس جمعية قلوب أصحاء والدكتور حسام بندق أستاذ ورئيس قسم التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ وإبراهيم هلهل عضو مجلس إدارة جمعية قلوب أصحاء ورئيس لجنة التعليم بوزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأبناء مطروح.

ندوة مبادرة سلامة قلبك



ونقلت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع المنفذيين والمشاركين من المؤسسات المجتمعية لمبادرة سلامة قلبك مع إطلاق شارة البدء للمبادرة من مطروح بمشاركة عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة.

ندوة مبادرة سلامة قلبك



واشارت إلى أهمية تخصيص مكان للكشف والتواصل مع القائمين على المبادرة مع مسؤوليتنا جميعا عن صحة أطفالنا، وتاكيد أهمية دور قطاع الصحة بمطروح في التعاون والتفعيل الحقيقي للمبادرة مؤكدة على أهمية متابعة وتفعيل المبادرة مع دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الخدمة الطبية بالمجان وبجودة طبية عالية بالتعاون والمشاركة المجتمعية الفاعلة تقديراً لأهالي مطروح وتوفير حياة كريمة لهم خاصة في قطاع الصحة.

ندوة مبادرة سلامة قلبك

وتنفذ مبادرة "سلامة قلبك" بالتنسيق مع مؤسسة ثروت الخيرية وجمعية قلوب أصحاء بالمحلة الكبرى و تستهدف الكشف المبكر عن عيوب القلب الخلفية عند الأطفال حديثي الولادة لخفض عدد وفيات الرضع بشكل كبير، بالتنسيق مع مديرتى الصحة والتربية والتعليم بمطروح للكشف على طلاب عدد من المدارس وتقديم الخدمة بالمجان وصرف الأدوية للحالات المكتشفة والتنسيق المجانى لإجراء العمليات الجراحية للحالات التى تستدعى، وذلك في أماكن متخصصة.

ندوة مبادرة سلامة قلبك

ندوة مبادرة سلامة قلبك

ندوة مبادرة سلامة قلبك

ندوة مبادرة سلامة قلبك

ندوة مبادرة سلامة قلبك

ندوة مبادرة سلامة قلبك

ندوة مبادرة سلامة قلبك

ندوة مبادرة سلامة قلبك

ندوة مبادرة سلامة قلبك