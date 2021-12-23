الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض فيلم العدوان الثلاثى على «DMC».. أحدث إنتاجات الشركة المتحدة

فيلم العدوان الثلاثى
فيلم العدوان الثلاثى

عرض، منذ قليل، أحدث إنتاجات وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو الجزء الأول من فيلم "العدوان الثلاثى"، والذي تم تصويره بين القاهرة ولندن، ويتم عرضه فى جزئين، على شاشة dmc.

الجزء الأول من فيلم "العدوان الثلاثي" وفيه يتم التحدث عن كل الأحداث المرتبطة بالحرب والتى حدثت ما قبل الحرب وقرار تأميم قناة السويس والذى ينتهى عنده الجزء الأول، وخلال الجزء الاول يتم كشف السبب وراء تأميم مصر للقناة، وهل كان التأميم رد فعل على أزمة تمويل السد العالى كما كان يقال وقتها، حيث إن تأميم قناة السويس كان مهما عند الحركة السياسية الوطنية منذ أيام طلعت حرب، ونشاهد علاقة مصر وانجلترا قبل 1956 وصولا لتأميم القناة.


ويشارك فى الفيلم عسكريون سابقون ومؤرخون وأساتذة علوم سياسية من مصر، ومحللون ومؤرخون بريطانيون.

الفيلم يوثق كتابات مؤرخين ومحللين إنجليز عن حرب السويس 1956، ويعرض للمرة الأولى وثائق من الأرشيف البريطانى، وعددا من التفاصيل العسكرية عن الخطة "كورتيدج" والعملية "تليسكوب"، علاوة على المسار الحربى للعدوان الثلاثى وكواليسه السياسية الدقيقة.

الفيلم إخراج أحمد فؤاد الدين، إعداد الحسين يحيى، مدير التصوير بيشوى عاطف، مونتاج هيثم الجابرى ومحمد سعيد، بروديوسر هاجر محمد.

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