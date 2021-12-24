اليوم.. غلق شارع غرب سوميد بداية من تقاطعه مع شارع سميرة موسى

اعلنت محافظة الجيزة عن أنه بدايةً من اليوم الجمعة وحتى إنتهاء أعمال جسات القطار السريع سيتم غلق كلى لشارع غرب سوميد بدايةً من تقاطعه مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات بالإتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق إمتداد محور 26 يوليو، وغلق كلي لشارع غرب سوميد بالاتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق إمتداد محور 26 يوليو.

ونوهت محافظة الجيزة عن أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالبدء في تنفيذ أعمال مشروع القطار السريع خط (العلمين – السخنة)، وقيام الشركة المنفذة بتنفيذ أعمال الجسات الإستكشافية والجسات الميكانيكية والقواعد الخرسانية الخاصة بمسار المشروع بنطاق مدينة 6 أكتوبر (طريق غرب سوميد) والذى يربط بين طريق الواحات وطريق إمتداد محور 26 يوليو.

من المقرر أن تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ غلق كلى لشارع غرب سوميد فى الإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه طريق إمتداد محور 26 يوليو بداية من تقاطعه مع شارع سميرة موسى حتى تقاطعه مع شارع النباتات، وكذا غلق لشارع غرب سوميد فى الإتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق امتداد محور 26 يوليو وذلك اعتبارًا من الساعة 1 صباح اليوم الجمعة الموافق 24/ 12/ 2021 وحتى انتهاء الأعمال.



وتيسيراً للحركة المروية تم إجراء التحويلات الأتية:-

- تحويل حركة سير المركبات بشارع غرب سوميد فى الاتجاه المؤدي لمحور 26 يوليو تحديداً فى المنطقة المحصورة من تقاطع شارع غرب سوميد مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات إلى اتجاهين (السير يساراً بشارع النباتات حتى تقاطعه مع شارع غرب سوميد)، و(السير يميناً بشارع غرب سوميد في الاتجاه المؤدي إلى طريق الواحات بعد تحويله اتجاهين).



- حركة المركبات القادمة من طريق إمتداد محور 26 يوليو وترغب فى السير بإتجاه طريق الواحات يتم السير يميناً إتجاه شارع النخيل حتى تقاطعه مع شارع النباتات.



- حركة المركبات القادمة من طريق الواحات بشارع غرب سوميد وترغب بالسير اتجاه طريق إمتداد محور 26 يوليو ، يتم السير بشارع غرب سوميد حتى تقاطعه مع شارع النباتات.



- (موقع الغلق الكلي) السير يسارًا بشارع النباتات ثم الدخول يميناً بشارع النخيل، ثم استكمال السير وصولاً حتى طريق إمتداد محور 26 يوليو.



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤلى الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ مايلزم نحو تيسير حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال خلال مدة تنفيذ الأعمال.



وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقي المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة.



وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدي المركبات بضرورة الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.