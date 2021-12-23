الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المرور يغلق مطلع الدائرى من ميدان المنيب لمدة 21 يومًا بسبب أعمال التوسعة

المرور يغلق مطلع
المرور يغلق مطلع الدائرى من ميدان المنيب

تجرى إدارة المرور، غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى لمدة ٢١ يوما لتنفيذ أعمال التوسعة، وسط تواجد الخدمات المرورية.

وقال مصدر أمنى، إنه فى إطار أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق، سيتم تنفيذ أعمال توسعة مطلع الطريق الدائرى من شارع البحر الأعظم والاتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى والمؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

ولفت المصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستغلق كلى لمطلع الطريق المشار إليه لمدة 21 يوما تبدأ من الساعة الـ 6  صباح غد الجمعة وحتى صباح الخميس الموافق 13/1/2022  على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أنه تيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلات الآتية: القادم من شارع البحر الأعظم فى الإتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى ويرغب بالسير باتجاه مطلع الدائرى المؤدى لمناطق المعادى والقاهرة الجديدة يسلك (شارع البحر الأعظم حتى ما بعد المطلع المطلوب غلقه وصولا حتى مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية والهرم )

-الصعود أعلى الطريق الدائرى فى اتجاه المريوطية والهرم وصولا حتى فتحة الدوران المستحدثة والكائنة أسفل وصلة المريوطية والدوران للخلف والعودة مرة أخرى للطريق الدائرى والإتجاه المؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.
 

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نشرت الخدمات  المرورية ووسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة.

الأوتوستراد القاهرة الجديدة الطريق الدائري المريوطية الادارة العامة لمرور الجيزة شارع البحر الأعظم توسعة الطريق الدائري

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