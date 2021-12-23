الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا

فرنسا
فرنسا

سجلت فرنسا اليوم الخميس أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر عدد
إصابات يومية تسجله على الإطلاق منذ تفشي الجائحة، كما ارتفع عدد الوفيات بينما تواجه البلاد موجة خامسة من الفيروس.
 وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران "أرقام اليوم ليست جيدة".
 كان فيران قد أبلغ الصحفيين بأن العدد سيبلغ نحو 88 ألفا اليوم الخميس، لكن الإحصاء الرسمي النهائي من وزارة الصحة أظهر تسجيل 91608 حالات.
 كما أظهرت بيانات الوزارة أن فرنسا سجلت 179 وفاة أخرى في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين بلغ عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة 3208 مرتفعا بواقع 61 مريضا عن اليوم السابق.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن ما بين سبعة وعشرة بالمئة من إصابات فيروس كورونا الجديدة في فرنسا قد تكون بالمتحور أوميكرون.

وأضاف أن الانتشار السريع للمتحور الجديد كان السبب الرئيسي للتطبيق المزمع لجواز المرور الصحي الجديد في مطلع العام المقبل، الذي يلزم السكان بتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح لدخول المطاعم أو ركوب وسائل النقل العام لمسافات طويلة.

بموجب قواعد المرور الصحي الراهنة يكفي تقديم نتيجة اختبار سلبية لمرض كوفيد-19 لدخول الأماكن العامة.

يذكر أن أعلنت السلطات الفرنسية عزمها تقليل المدة الزمنية بين الجرعة الثانية و الثالثة من لقاحات كورونا من 5 أشهر إلى 4 فقط.

وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن هذا التطور جاء في وسط مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في فرنسا.

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قوله إنه سيُطلب من الناس أيضاً إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن.

فرنسا فيروس كورونا الفيروس تفشي الجائحة وزير الصحة الفرنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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