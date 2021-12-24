«حقوق عين شمس» تنظم المسابقة الوطنية الثالثة للقانون الدولي الإنساني

استضافت كلية الحقوق جامعة عين شمس اليوم، المسابقة الوطنية الثالثة للقانون الدولي الإنساني ونظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزير العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشاركت في المسابقة جامعات عين شمس وجامعة الأزهر للبنات والجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة المنيا وجامعة مدينة السادات.

وتقوم فكرة المسابقة على أساس مرافعات شفوية يقوم الطلاب المشاركون بإعدادها حول وقائع افتراضية تثير انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ويحاول الطلاب إثبات توافر أركان الانتهاكات باعتبارها جرائم بينما يحاول فريق الدفاع نفي توافر الأركان.

ورحب الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بالمشاركين باسم الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، كما تفقد المباريات أثناء المسابقة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي استضافة هذا النشاط في ظل خطة كلية الحقوق بتطوير التعليم القانوني فيها كي يعتمد على المهارات اللازمة لسوق العمل وكذلك في إطار خطة الجامعة في بناء شراكات مع جهات دولية ومحلية تدعم دور الجامعة.

وحضر المسابقة الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد حمدي عميد كلية الحقوق الأسبق والدكتور أحمد ديهوم مدير الشعبة الإنجليزية بالكلية والدكتور أحمد فتحي خليفة عضو هيئة التدريس بالكلية وأحد المنظمين للمسابقة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وترأس جلسات المسابقة نخبة من القضاة الأجلاء هم المستشار الدكتور شريف عتلم الرئيس بمحكمة الاستئناف، المستشار علاء الشيمي، وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشار عمر مكى ، المنتدب باللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمستشار الزهراء كمال خالد ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارة رشا محفوظ ، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمد سبالة، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لوزير العدل، والمستشار شريف أبو طالب، نائب رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمد بيومي بمحكمة الاستئناف، والقاضي على موسى رئيس المحكمة، والقاضي رفيق محمد، رئيس المحكمة، والقاضي أحمد ثناء العضو الفني بالقطاع، والمستشار محمود حسين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة،. والأستاذ على البدراوي، المستشار القانوني للجنة.