باللوك الجديد.. شيرين وبناتها في أول حوار مع إسعاد يونس ليلة رأس السنة

تستقبل النجمة الكبيرة شيرين عبدالوهاب العام الجديد بصحبة إسعاد يونس في سهرة خاصة ليلة رأس السنة على شاشة قناة dmc وذلك في أول حوار تليفزيوني مطول لها بعد أزمتها الأخيرة.

وخلال السهرة التي تظهر فيها شيرين مع ابنتيها مريم وهنا، تكشف مزيدا من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية وتحسم الجدل حول العديد من الأخبار والشائعات التي حاصرتها خلال الفترة الأخيرة وكذلك تكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.