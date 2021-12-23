الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإرياني: ميليشيا الحوثى تواصل تهديدات أمن الملاحة فى البحر الأحمر

معمر الارياني
معمر الارياني

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الخميس، أن إعلان تحالف دعم الشرعية تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذه هجوم إرهابي في البحر الأحمر، يؤكد استمرار محاولات مليشيا الحوثي، بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني، لتنفيذ هجمات إرهابية وتهديد أمن السفن التجارية وسلامة خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب.

وقال الإرياني على حسابه بموقع تويتر: "محاولات مليشيا الحوثي المتكررة لمهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط انطلاقا من موانئ الحديدة، وأسلوب تنفيذ تلك العمليات عبر الزوارق المفخخة التي يتم التحكم بها عن بعد، تكشف عن عمل منظم يحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني، ويستهدف حركة التجارة وأمن الطاقة وتهديد المصالح الدولية".

 

كما أدان ما تقوم به ميليشيا الحوثي من انتهاكات يدفع ثمنها الشعب اليمني، قائلا: "يدفع الشعب اليمني ثمنا باهظا لهذه الأعمال الإرهابية التي يغذيها نظام طهران ضمن مساعيه لتلطيخ سمعة اليمن أمام العالم، وسلخه عن جواره الخليجي ومحيطه العربي، وتحويل الأراضي اليمنية إلى بؤرة للأنشطة الإرهابية ونشر الفوضى والعنف وتهديد المصالح الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي".

 

فيما ثمن الجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في تأمين حركة التجارة العالمية في أحد اهم الممرات الدولية، والتي تكللت بإحباط (٩٩) هجوما إرهابيا حوثيا باستخدام زوارق مفخخة، إضافة إلى تدمير الألغام البحرية التي زرعتها المليشيا بشكل عشوائي.

 

كما طالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسئولياتهم القانونية في مواجهة الأنشطة الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

 

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أكد، اليوم الخميس، أن قواته دمرت زورقا مفخخا تابعا للحوثيين "قبل تنفيذهم هجوما وشيكا" بواسطته جنوب البحر الأحمر.

 

وأفاد التحالف، حسبما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، بـ"تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر"، مضيفا أن "مليشيا الحوثي" أطلقته من محافظة الحديدة.

الارياني اليمن أخبار اليمن إرهاب الحوثي ميليشيا الحوثي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن

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