الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أكبر سهرات رأس السنة على الحياة.. عمر كمال وياسمين علي أول الفقرات

عمر كمال
عمر كمال

أعدت قناة الحياة سهرة خاصة بمناسبه العام الجديد تحتوي على العديد من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين الأغنية الشعبية والرومانسية والإسكتشات الكوميدية.

ويقدم السهرة الإعلامي عمرو الليثي الذي يستضيف في أولى فقراتها نجم الأغنية الشعبية عمر كمال كما يستضيف المطربة ياسمين علي التي تقدم أجمل أغانيها الجديدة بمناسبة العام الجديد.

كما يستضيف المونولجيست الشهير إسلام الذي يقدم إسكتش تقليد لأشهر نجوم الفن إضافة إلى استضافة خبيرة الأبراج سمر ياقوت.

وتذاع السهرة  الجمعة ليله رأس السنه الساعة ١١ مساء.

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