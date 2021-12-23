الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة بريطانية: المصابون بـ«أوميكرون» أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة

أوميكرون
أوميكرون

قالت دراسة أولية أجرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن الأشخاص المصابين بمتحور (أوميكرون) من فيروس كورونا، أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس - أن النتائج المبكرة لهذه الدراسة تشير إلى أن احتمالية خضوع الأفراد لحالات الطوارئ الطبية أقل بنسبة 30-45 %، إذا كانوا مصابين بـ"اوميكرون" على النقيض من المتحور الآخر "دلتا".

وأضافت البيانات الأولية أن احتمالية حاجة هؤلاء الأفراد لدخول المستشفى تقل بنسبة 50-70٪.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن هذه النتئاج تتشابه إلى حد كبير مع التقديرات التي توصل إليها باحثون في اسكتلندا وكلية"إمبريال كوليدج" في لندن أمس الأربعاء.

 

يذكر أنه أعلنت الحكومة البريطانية، تقليل فترة العزل الذاتي التي تبلغ 10 أيام للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا إلى 7 أيام في معظم الحالات.

وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن الأشخاص الذين يتلقون نتائج سلبية في اليوم السادس واليوم السابع من فترة العزل الذاتي - مع الاختبارات التي تفصل بينها 24 ساعة - لن يضطروا إلى عزل أنفسهم لمدة 10 أيام كاملة. 

وكما نصحت بشدة أولئك الذين يتركون العزلة الذاتية في اليوم السابع أو بعده بالحد من الاتصال الوثيق مع أشخاص آخرين في أماكن مزدحمة أو سيئة التهوية، فضلا عن العمل من المنزل وتقليل الاتصال مع أي شخص معرض لخطر الإصابة بمرض شديد في حالة الإصابة بـ COVID- 19.

وقالت الحكومة البريطانية، إنه لا يوجد تغيير في الإرشادات الخاصة بالمخالطين غير المحصنين لحالات COVID-19 الإيجابية، والذين لا يزالون مطالبين بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام كاملة بعد تاريخ تعرضهم للفيروس.

أوميكرون المملكة المتحدة فيروس كورونا الشبكة البريطانية دلتا الطوارئ الطبية

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