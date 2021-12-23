الخميس 23 ديسمبر 2021
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عالم

بريطانيا: خطر دخول المستشفيات جراء الإصابة بأوميكرون أقل مقارنة بدلتا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أفادت الحكومة البريطانية بأن احتمالات دخول المستشفيات جراء الإصابة بالسلالة أوميكرون من فيروس كورونا أقل مقارنة بالسلالة دلتا، لكن سرعة انتشار أوميكرون ربما تؤدي إلى احتياج أعداد أكبر العلاج في المستشفى.
 

وأظهر تحليل لبيانات أولية من وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن احتمال زيارة المصاب بأوميكرون المستشفى التماسا للعلاج يقل 31 إلى 45 في المئة عن المصاب بدلتا، و50 إلى 70 في المئة لاحتمال نقله إليها مصابا في حالة شديدة.
 

وقالت جيني هاريز الرئيسة التنفيذية للوكالة اليوم الخميس "إنها إشارة مبكرة مشجعة على أن المصابين بالسلالة أوميكرون ربما يكونون معرضين لخطر دخول المستشفى على نحو أقل من المصابين بالسلالات الأخرى".
 

وأضافت "غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه بيانات أولية وأنه يلزم المزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج".


وذكرت وكالة الأمن الصحي إن الدلائل أظهرت تراجع الحماية من الإصابة بأعراض مرضية بعد الجرعة الثانية من أحد لقاحات كوفيد-19، وأنها تحسنت بعد تلقي جرعة معززة.
 

وأكدت أن البيانات أشارت إلى أن الحماية الإضافية بدأت في التراجع بسرعة أكبر بعد الإصابة بأوميكرون عنه في دلتا، إذ انخفضت 15 إلى 25 في المئة بعد عشرة أسابيع من الحصول على الجرعة التنشيطية.

بريطانيا أوميكرون الحكومة البريطانية انتشار أوميكرون كورونا

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