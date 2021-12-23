كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر تطلق دورة «معين نظير» 31 ديسمبر

تستعد كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر التابعة لقطاع كنائس وسط القاهرة، لإطلاق دورة جديدة للمقبلين على الزاوج بعنوان “معين نظير” ، ابتداءا ً من 31 ديسمبر الجاري.

وتمنح الكنيسة عقب اجتياز الدورة ، شهادة معتمدة لاستكمال مراسم الزواج الكنسي، وفقاً لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي أقر بإلزامية اجتياز دورات المشورة للمقبلين على الزواج، وذلك بهدف تأهيل الشباب على تكوين اسرة مسيحية بشكل سليم.

وتطلق الكنائس الارثوذكسية بالوقت الراهن ،دورات المشورة المسيحية للمقبلين على الزواج بشكل مكثف على مدار عدة أيام متتالية ، بالإضافة إلى اطلاقها عبر الانترنت وذلك للتسهيل للمقبلين على الزواج في إجراءات إتمام الزواج الكنسي.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الميلاد المجيد يوم 25 نوفمبر، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم 25 ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الغربية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 7 يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الاقباط عن اكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير، وخلاله يواظب الاقباط على المشاركة في تسبحة كيهك ، والتي ترتل بها الكنائس مدائح للسيدة العذراء مريم .

ونظمت الكنائس صلوات تسبحة كيهك ، منذ خلال أول شهر ديسمبر المقبل ، ومن أشهر الاساقفة الذين يترأسون صلوات كيهك بكل عام الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط ، والذي سيقتصرها خلال العام الحالي على كنائس إيبارشية أسيوط فقط ، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث كان يترأسها بالسنوات السابقة بكنيسة السيدة العذراء مريم الزيتون وكنيسة العذراء بمصر الجديد وسط حضور كثيف من الأقباط بكل عام .

