تنظيم مسابقة الطالب المثالي بآداب عين شمس

عقدت اليوم اللجنة الاجتماعية باتحاد الطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس مسابقة الطالب المثالي بمشاركة ١٠٠ طالب من طلاب الأقسام المختلفة من جميع الفرق والمستويات الدراسية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

تهدف المسابقة إلى اختيار الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكلية في المركز الأول والثاني والثالث لتحقيق التنافس المحمود بين الطلاب.

واعتمدت المسابقة على تقييم الطلاب من حيث التقدير، اتقان اللغة العربية والإنجليزية، الثقافة والمعلومات العامة، ممارسة الأنشطة المختلفة، وحسن المظهر.

وتتحدد جوائز المسابقة بـ١٠٠٠ج للمركز الأول، ٧٥٠ج للمركز الثاني، و٥٠٠ جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى شهادات التقدير لكل الطلاب المشاركين.