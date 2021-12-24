السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«يلا فرحة».. متطوعون يقدمون مساعدات للأشخاص بلا مأوى في الإسكندرية

مساعدات تطوعية
مساعدات تطوعية

تجمع متطوعون في الإسكندرية لمد يد الخير والمساعدة لمن لا مأوى لهم، حيث قال عمرو عبد الرحمن، إنهم ٢٠ متطوعا، يحاولون البحث عن المحتاجين والمشردين وتوزيع عليهم مشروبات ساخنة وبطاطين عليهم.

وأضاف «عبد الرحمن»: «كل تلك المجهودات تتم بجهودنا الذاتية فنحن مجموعة من الأصدقاء تعاهدنا منذ ٣ سنوات على فعل الخير تطوعا لمن يحتاج من البسطاء، وأصبح للفريق المتطوع دليل يرشدنا على الحالات التي تحتاج مساعدات لضمان مصداقيتها».

وأضافت نيفين حسن: «عمل الخير لا يقدم فقط للمشردين والأشخاص بلا مأوى، ولكن هناك أسر في المناطق الأكثر احتياجا أصبحت تستقبل شنط التغذية والمساعدات، كما أن الفريق يؤمن العلاجات الطبية للمرضى بسطاء الحالة المادية».

واستكملت: «العمل التطوعي وتقديم الخدمات للمحتاجين أصبح تكافل مجتمعي لا غنى عنه، فهناك بسطاء لا يجدوا سبيل لاستمرار معيشتهم سوى من خلال تقديم المساعدات».

وعن شعار «يلا فرحة» الذي اختاره الفريق لتتويج جهودهم التطوعية، قال عمرو أحمد: «شعرنا أن المساعدات التي تقدم للبسطاء وتكون سبب في إدخال الفرحة على نفوسهم، تستحق أن يلقب بها الفريق».

مساعدات للأشخاص بلا مأوى في الإسكندرية
مساعدات للأشخاص بلا مأوى في الإسكندرية
مساعدات للأشخاص بلا مأوى في الإسكندرية
مساعدات للأشخاص بلا مأوى في الإسكندرية
مساعدات للأشخاص بلا مأوى في الإسكندرية
مساعدات للأشخاص بلا مأوى في الإسكندرية
مشروبات ساخنة الخير أبواب الخير التطوع الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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