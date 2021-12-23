الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«ما حكم ظهور قدمي المرأة خلال الصلاة؟».. الإفتاء تُجيب

صلاة المرأة
صلاة المرأة

تلقت دار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، سؤالًا يقول: أصلى دائمًا بإسدال طويل إلى حد ما ولكنه لا يستر القدمين بشكل كامل، وعندما رأتني صديقتي قالت بأن الصلاة غير صحيحة، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل الصلاة بالفعل غير صحيحة؟

وأجابت دار الإفتاء قائلًة: ستر المرأة لقدمَيْها محل خلاف بين الفقهاء والعلماء، فالأَولى سَتْرهما، خروجًا من الخلاف، ومع ذلك يجوز الأخذ بقول من أجاز كشفهما، ولا إثم على المرأة في ذلك، وصلاتها صحيحة. 

طريقة التواصل  مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة. 

الفقهاء والعلماء لا ي نك ر المختلف فيه طريقة التواصل مع دار الإفتاء المرأة الخلاف دار الافتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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