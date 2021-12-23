ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى القاهرة

تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

واعتمد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2021-2022، في الفترة بين السبت الموافق 15/1/2022 إلى الأحد 3/2/2022.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إجراءات امتحانات المستوي الرفيع يومي 9- 10 يناير 2022، على أن يتم عقد امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية للصفوف النقل الثانوي العام وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.

ويتم عقد امتحان المجالات العملية (العملي) للإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 22/1/2022 إلى يوم الاثنين 24/1/20022.

ويتم عقد امتحان المجالات العملية (العملي) للصم وضعاف السمع من يوم السبت الموافق 22/1/20022 إلى يوم الاثنين الموافق 24/1/20022.

كما شدد مدير تعليم القاهرة على أن تستمر الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي حسب الخريطة الزمنية، كما تستمر الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي (وما يعادلها) يوم السبت الموافق 15/1/2022 إلى 20/1/20022.

وامتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي (وما يعادله) السبت الموافق 22/1/20022 إلى الأربعاء 26/1/20022.

وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي (وما يعادلها) الخميس الموافق 20/1/2021 إلى الأربعاء 26/1/2021.

امتحانات النقل الإعدادي المهني السبت الموافق 15/1/2022 إلى السبت 22/1/2022.

على أن يتم عقد امتحان الشهادة الإعدادية العامة / رياضية / صم / مكفوفين السبت الموافق 29/1/2022 إلى الخميس الموافق 3/2/2021.

كما تعقد امتحانات الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 29/1/2022 إلى الخميس 3/2/2022

كما تعقد امتحانات النقل للتعليم الفني يوم الأحد 23/1/20022 إلى الخميس الموافق 3/2/2022.

وأشار مدير تعليم القاهرة الي عدم انعقاد امتحانات أيام الخميس الموافق 6/1/20022 (أعياد الميلاد).

الجمعة الموافق 7/1/20022.

السبت الموافق 8/1/20022

الأربعاء الموافق 19/1/20022 (عيد الغطاس)

الخميس الموافق 27/1/2022 (عيد الشرطة)