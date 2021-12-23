البنك الأهلي المتحد – مصر يحصل على 82 مليون دولار من مؤسسات دولية لتمويل الشركات و المشروعات الصغيرة و المتوسطة

التمويل المُقدم من EBRD وEU وGCF يشمل قرضًا بقيمة 52 مليون دولار و30 مليونًا لتمويل التسهيلات التجارية





حصل البنك الأهلي المتحد – مصر، أحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، على حزمة تمويلية قيمتها الإجمالية 82 مليون دولار أمريكي من مؤسسات دولية تشتمل على كلاً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاتحاد الأوروبي (EU)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF).

يأتي ذلك في إطار حرص البنك الأهلي المتحد - مصر على تنفيذ استراتيجيته التوسعية داخل السوق المصري ، ودعم كافة الأنشطة التمويلية التي من شأنها تعظيم حجم الناتج المحلي، وكذا توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ينقسم التمويل الذي حصل عليه البنك الأهلي المتحد - مصر إلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقرض بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي في إطار برنامج التجارة والتنافسية الممول من الاتحاد الأوروبي، وقرض آخر قيمته 12 مليون دولار أمريكي لسلسلة القيمة الخضراء بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تسهيلات تجارية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

من جانبها؛ صرحت هاله صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلي المتحد مصر: "يسعدنا التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر لدعم القطاعات والأعمال الهامة في السوق المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية البنك وخطة التنمية الاقتصادية للدولة."

وأوضحت أن البنك الأهلي المتحد - مصر يستهدف توفير تسهيلات ائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لدورها المتزايد في الاقتصاد المصري، وقدرتها على توفير فرص عمل برؤوس أموال صغيرة نسبيًا، هذا بالإضافة إلى توسيع نطاق دعم البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأشارت إلى أن التمويل يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التصنيع، و الزراعة والخدمات، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرتها التنافسية، وهو ما يفسح المجال أمام المؤسسات الصغيرة للاستثمار في التقنيات المتقدمة وفي حلول التخفيف من تاثير تغير المناخ والتكيف معه، و الذي من شانة تطوير سلاسل القيمة الخضراء، وتكافؤ الفرص بين النساء و الرجال.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد، أكبر بنك في البحرين، يمتلك حصة 95.7% من البنك الأهلي المتحد مصر، وقد حقق البنك نتائج أعمال متميزة خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2021، محققًا 450.6 مليون دولار أمريكي أرباحًا صافية وعائدًا على متوسط حقوق المساهمين بلغ 13.7%.

