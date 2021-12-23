وضع حجر أساس كنيسة العذراء مريم بقرية بنى مهدى فى المنيا

صلي اليوم نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالمنيا، القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بقرية بني مهدي في محافظة المنيا.

وقام نيافته بوضع حجر الأساس والصندوق الخشبي الذي يحوي وثائق الأرض والتصريح والرسومات والعملات المحلية والجرائد اليومية وصور قداسة البابا تواضروس الثاني، وعقب ذلك قام الانبا مكاريوس بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بالحدث، بحضور لفيف من الآباء كهنة الإيبارشية وهم: القس أثناسيوس رزق كاهن الكنيسة، والقمص ويصا عياد كاهن كنيسة الأنبا شنوده منشية الحواصلية، والقس رافائيل يوسف كاهن كنيسة مارجرجس ببني أحمد الغربية، والقس فيلبس ظريف كاهن كنيسة العذراء بني أحمد الشرقية، والقس زوسيما عادل كاهن كنيسة الأنبا كاراس والشهيدة دميانة بقرية أبو تلاوي، والقس بيشوي اسكندر كاهن كنيسة القديسين بطرس وبولس بالعوام، وعدد كبير من شعب الكنيسة.

وتعتبر هذه الكنيسة ، هي من أحدث الكنائس القبطية الارثوذكسية بإيبارشية المنيا، التي سوف تكتمل أعمال الانشاءات بها خلال وقت قريب.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الميلاد المجيد يوم 25 نوفمبر، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة ,تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم25 ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الغربية، بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم٧يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير، وخلاله يواظب الأقباط على المشاركة في تسبحة كيهك، والتي ترتل بها الكنائس مدائح للسيدة العذراء مريم .

ونظمت الكنائس صلوات تسبحة كيهك، خلال شهر ديسمبر، ومن أشهر الأساقفة الذين يترأسون صلوات كيهك بكل عام الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، والذي سيقتصرها خلال العام الحالي على كنائس إيبارشية أسيوط فقط ، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان يترأسها بالسنوات السابقة بكنيسة السيدة العذراء مريم الزيتون وكنيسة العذراء بمصر الجديدة وسط حضور كثيف من الأقباط بكل عام .

