1166 مشروعًا لخدمة أهالى المنوفية ضمن «حياة كريمة»

نجحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى تغيير وجه قرى محافظة المنوفية خلال فترة وجيزة، مع تركيز جهودها فى مركزى الشهداء بواقع ٢٧ قرية تضم ٣٦٨.٤١٧ ألف نسمة، وأشمون بـ٥٤ قرية تضم ٩٠٣.٣٢٠ ألف نسمة، بإجمالى ٨١ قرية.

وأوضح محافظ المنوفية، إبراهيم أبوليمون، أن إجمالى المشروعات المدرجة بالمبادرة يصل إلى ١١٦٦ مشروعًا، وجرى الانتهاء من ١٧٨ مشروعًا منها، وجارٍ العمل على قدم وساق فى تنفيذ ٥٢٥ مشروعًا فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المجمعات الخدمية المدرجة بالمبادرة تصل إلى ٢٠ مشروعًا يجرى تنفيذها طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية بنسبة تنفيذ ٧٨٪، إضافة إلى ١٤٩ مشروعًا بقطاع مياه الشرب، بنسبة تنفيذ ٦٨٪.

وأضاف «أبوليمون» أنه من المستهدف تنفيذ ١٤ مشروعًا لخدمات الإسعاف والطوارئ، إضافة إلى ١٠٥ مشروعات فى قطاع الصرف الصحى، جرى الانتهاء من ١٨ مشروعًا منها، ومستهدف تنفيذ ٢٠ مجمعًا زراعيًا، علاوة على ٦٤ مشروعًا فى قطاع الشباب والرياضة، جرى الانتهاء من ٣ مشروعات.

وأوضح أنه من المستهدف تنفيذ ١٢٩ فى قطاع الأبنية التعليمية تشمل أعمال إنشاء وصيانة، جرى الانتهاء من ١٩ مشروعًا، إلى جانب العمل على تنفيذ ٦١ مشروعًا فى قطاع الصحة، جرى الانتهاء من ٥ منها.

وكان للشباب فى مركزى الشهداء وأشمون نصيب كبير ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث من المستهدف إنشاء ٨ مراكز شباب جديدة، و٩ ملاعب، وإحلال وتجديد ١١ ملعبًا، إضافة إلى تطوير ١٣ مبنى إداريًا بمركز الشهداء.

وبالنسبة لمركز أشمون، فمن المقرر إنشاء ٢٦ مركز شباب جديدًا و١٥ ملعبًا، وإحلال وتجديد ١٥ ملعبًا وتطوير ١٣ مبنى إداريًا.

وكلف المحافظ مدير عام شركة المصرية للاتصالات بالبدء فى أعمال مد شبكات الاتصال والإنترنت الأرضى وإنجازها خلال أسبوعين بـ٥ قرى بالشهداء بنواحى كفرعشما، وسلامون بحرى، وسلامون قبلى، والعراقية، وكفرالجلابطة، إضافة إلى قريتين بمركز أشمون، موجهًا بالتنسيق مع شركة غاز مصر للبدء فى أعمال توصيلات الغاز الطبيعى بالمواقع التى جرى الانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحى بها.

وتعد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية من أهم المشروعات التى تعمل عليها المبادرة الرئاسية، حيث جرى الانتهاء من العمل بـ٢٠ قرية بمركز أشمون وضمها للخدمة بإجمالى شبكات ١٨٠ كم تقريبًا بنواحى سمادون، وطليا، وطهواى، وشما، ومؤنسة، وكفرالطرانية، وكفر أبومحمود، وسنتريس، وسبك الأحد، ومحلة سبك، والقناطرين، وجريس، ورملة الأنجب، ودلهمو، وشنشور، والبرانية، والكوادى، ومنيل عروس والغنامية.

وجارٍ الانتهاء من مد الوصلات المنزلية بنواحى كفرمنصور بطول ٧.٥ كم، والخور بطول ٨.٣ كم، وعزبة الكوم الأخضر بطول ٤ كم.

ووجه «أبوليمون» بضرورة الإسراع فى إنجاز الأعمال وتسليم المشروعات بقريتى منشأة جريس بطول ٣.٤ كم، وساقية المنقدى بطول ١٣.٧ كم خلال أسبوع.

كما وجه بنزول اللجان المشكلة من الجهاز التنفيذى وشركة مياه الشرب خلال أسبوعين لتسليم أعمال ٥ قرى بنواحى: الأنجب بطول ٥.٦ كم، وكفرالسيد بطول ٧.١ كم، ومجيريا بطول ١١.٦ كم، وكفرالغريب ٥.٦ كم، وشوشاى بطول ٨.٣ كم، تمهيدًا لدخولها الخدمة.

ووجه بإنجاز أعمال ٨ قرى بإجمالى شبكات ٧٢ كم تقريبًا بمركز الشهداء بنواحى ساحل الجوابر، وسلامون قبلى، وكفرعشما، وسلامون بحرى، والعراقية، وبشتامى، ودناصور، وزاوية البقلى، وجارٍ الانتهاء من مد الوصلات المنزلية بـ٦ قرى بنواحى نادر بطول ١١ كم، وجزيرة الحجر بطول ١٨.٥ كم، وكفرالسوالمية بطول ٦ كم، وكفرالشبع بطول ٥ كم، وأبشادى بطول ٥.٥ كم، وكفرالجلابطة بطول ٥ كم.

كما يجرى تسليم مشروعات قرية عمروس بطول شبكات ١٤ كم، وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بإنجاز الأعمال فى حد أقصاه ٣١ مارس ٢٠٢٢ بـ٤ قرى بنواحى زاوية الناعورة بطول ٢٨ كم، ومنشأة السادات بطول ٨ كم، ودراجيل بطول ١٢ كم، وشمياطس بطول ١٠.٨ كم.

وقال المهندس محمد ربيع، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية، إنه جرى توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج المجانى لعدد كبير من أهالى المحافظة من خلال تنظيم قوافل علاجية تجوب القرى، تضم أطباءً من جميع التخصصات.

وأضاف لـ«الدستور»: «استفاد المواطنون من صرف أدوية مجانية وإجراء تحاليل وأشعة لتقديم خدمة مميزة لأهالى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا فى المحافظة، كما تضمنت الخدمات عمل نظارات طبية وتركيب أطراف صناعية وسماعات لضعاف السمع بالمجان».

وأوضح «ربيع» أنه تضامنًا مع مبادرة «مصر الدفيانة» جرى توزيع عدد كبير من البطاطين على الأهالى بجميع أنحاء المحافظة، حرصًا من المؤسسة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين فى فصل الشتاء.

كما توفر المبادرة دورات تدريبية مجانية ودورات للشباب الخريجين ضمن استراتيجية تنمية الإنسان التى أكد عليها رئيس الجمهورية.

وقال يوسف محمود الدبور، عضو بالجمعية الزراعية التابعة لميت شهالة بمركز الشهداء، إن «حياة كريمة» ساعدت المزارعين وأنشأت المجمعات الزراعية التى تخدمهم وتوفر لهم الخدمات الأساسية، مثل تسجيل الحيازات وصرف التقاوى والسماد وتوفير الأدوات المستخدمة فى الزراعة.

وأضافت شادية عبدالهادى، ربة منزل، من قرى مركز الشهداء، إن مد خطوط الغاز الطبيعى إلى المنازل، وفّر جهد الحصول على أسطوانات البوتاجاز ونقلها وقضى على جشع التجار والسوق السوداء.

وأضاف أسامة محمد فاروق ناصر، من أهالى قرية أبشادى التابعة لمركز الشهداء، أن «حياة كريمة» مدت خطوط الصرف الصحى للقرية، وبنت وحدة صحية ومكتب بريد ومركز شباب فأصبحت القرية من أجمل قرى المحافظة.