الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس الطبيب المتهم بقتل أمه ومحاولة الفتك بوالده فى الغربية

حبس
حبس

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، حبس الطبيب المتهم بقتل أمه ومحاوله الفتك بوالده 4 أيام على ذمة التحريات لحين الاطلاع على تحريات المباحث وسماع أقوال شهود عيان والجيران.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي منشية الزهراء بمركز المحلة الكبرى بقتل شاب لوالدته والاعتداء على والده، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين مصرع ربة منزل خنقا وإصابة زوجها بعدة طعنات بواسطة آلة حادة وتبين أن وراء الواقعة نجلهما الذى يعمل طبيبا حيث يعانى من مرض نفسى.

كما توجهت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النياية العامة، التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وتم نقل الأب إلى مستشفى المحلة العام، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها وحالتها مستقرة .

وأفاد شهود عيان من أهالي منطقة الزهراء بأن الطبيب الشاب يعانى من مرض نفسى واكتئاب، وأنه أصيب بحالة هياج عصبي، وخنق والدته ثم تعدي على والده عدة طعنات بواسطة اله حادة وجلس بعدها بجوارهما.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة بالتنسيق مع أهالي المنطقة من ضبط المتهم واقتياده إلى مقر مركز شرطة المحلة وعرضه على النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المحلة الكبري ربة منزل البحث الجنائي مستشفى المحلة العام محافظة الغربية مصرع ربة منزل مصرع ربة منزل خنقا

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وائل لطفي

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