بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

بارك جلالة الملك عبدالله الثاني، مبادرة رئيس مجلس النواب الاردني عبد الكريم الدغمي، التي دعا فيها البرلمان العربي، لعقد أولى اجتماعات الرسمية خارج المقر،(دولة المقر مصر)، فكانت أروقة مجلس الأمة، ملاذا آمنا، لجلسة البرلمان العربي، الذي وضع نصب عينية، مقاربة ودراسة قضايا اساسية، تدعم المملكة الأردنية الهاشمية، وتؤيد وتناصر وتعظم مواقف الأردن العربية والدولية والاممية.

بين جهود رئيس مجلس النواب الأردني، ورئيس البرلمان العربي، عقدت الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي؛ تلبية لدعوة من مجلس النواب، وبتقدير وحفاوة رفيعة المستوى، من رئيس مجلس النواب الدغمي، الذي قال إن: لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية برئيس البرلمان العربي ، حيث تسلم جلالته وسام القائد كأرفع وسام يقدمه البرلمان العربي؛ تقديرا لمواقف جلالته تجاه قضايا أمته، يمثل حافزاً ودافعا للبرلمانيين العرب للمضي قدما نحو تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك والحوار البناء بين البرلمانات العربية والدولية دعما لقضايا أمتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتشمل الجلسة عديد القضايا والأزمات التي تنشغل بها المنطقة والعالم.



اختتم البرلمان العربي أعمال جلسته الثانية، من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، والتي انعقدت في عاصمة الأردن عمان.

وجدد البرلمان العربي، في قرارات الجلسة الختامية:

*اولا:رفض مطلق لكل محاولات القوة القائمة بالاحتلال، الإسرائيلي الصهيوني.

*ثانيا: رفض المساس بالرعاية والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مثمنا الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية.

*ثالثا:دعم لإدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم القدسي الشريف ضد الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، واعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

*رابعا: الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.

* خامسا:مطالبة المجتمع الدولي برعاية ودعم مؤتمر دولي للسلام يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ضمن فترة زمنية محددة تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

*سادسا:مطالبة البرلمانيون العرب بمواجهة مخططات التهويد والاستيطان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

*سابعا: دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون.

*ثامنا :مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، للخروج من أزمتها المالية الحالية.

*تاسعا:إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وإنجاز الوحدة الوطنية.

عاشرا:تجديد الدعوة للدول العربية لإطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي لمساعدة الفلسطينيين وفق خطة حملة شعبية يضعها البرلمان العربي.

ناقش البرلمان العربي ، التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية، ودعم جهود إيجاد حل سياسي للأزمة في كل من اليمن وليبيا، والتضامن مع العراق ودعمه فيما يتخذ من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، والترحيب بالاتفاق السياسي بين أطراف العملية السياسية في السودان، والتأكيد على ضرورة الالتزام به لاستكمال المرحلة الانتقالية، كما أكدوا أهمية دعم الصومال ومساعدته لتجاوز الإرهاب والجفاف.

.. لقاءات موسعة افرزت، مخرجات اللجان الدائمة، للبرلمان العربي، وتوصياتها بشأن إعداد قوانين عربية موحدة بخصوص: دعم جهود التعافي من جائحة كورونا، وتنظيم أوضاع العمالة، ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية اللغة العربية، إلى جانب إضافة محور الأمن المائي العربي ليكون ضمن محاور تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي للعام الحالي، وتكليف الأمانة العامة للبرلمان بإعداد التقرير، فضلاً عن قوانين وسياسات استرشاديه ذات صلة بالتنمية المستدامة، وتتعلق بالتغير المناخي، وسلامة الغذاء والدواء.

كما تقرر استحداث بند في موازنة البرلمان العربي تحت مسمى المرصد العربي لحقوق الإنسان، وإعداد استراتيجية عربية موحدة لمكافحة استغلال وعمالة الأطفال، ودليل لتطوير وإصلاح منظومة السجون في الدول العربية.

الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، وجه بتقديم التسهيلات كافة لإنجاح جلسة البرلمان العربي المهمة، التي تحمل في أجندتها القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن فكرة تأسيس البرلمان العربي ولدت في القمة العربية بعمان عام 2001، وتأسس كبرلمان مؤقت عام 2005، ثم أصبح برلماناً دائما عام 2012، ويضم 88 برلمانياً، بواقع أربعة أعضاء من كل دولة عربية، يجري ترشحيهم من قبل البرلمانات الوطنية.

الملك الهاشمي عبدالله الثاني، وبدعم موصول وتحفيز ملكي مشهود، وفي عاصمة الهاشميين، عمان، ومن خلال دعوة رئيس مجلس النواب الاردني المحامي عبد الكريم الدغمي، وفي رحاب أردني هاشمي، يلتئم البرلمان العربي، ليعقد جلسة مهمة، تحت قبة مجلس الأمة .

.. يعلي، بحرص ملكي ونبل متوارث، جلالة الملك على ديمومة وحيوية التواصل والتشبيك والتعاون العربي الإسلامي، الدولي، مثلما يقدر الأدوار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المهمة لنخبة المؤسسات البرلمانية العربية، لهذا شرف الملك رئيس البرلمان العربي الدبلوماسي البحريني الكبير عبد الرحمن العسومي، ورحب جلالته بوسام البرلمان، تقديرا للدور المهم لذراع الجامعة العربية، المشغول بالابعاد البرلمانية التي تكرس الحقوق والتشريعات.

.. ويعنى البرلمان، بقضايا الأمة والشباب والمرأة، عدا عن العمل بجدية وحرية مطلقة في دعم وتقدير دور المنظمات العربية والدولية والاممية، التي تدعم قضايا البلاد العربية، وبالذات القضية الفلسطينية والوضع الدولي المتعلق بعودة المباحثات من أجل السلام وتحقيق حل الدولتين، وفق المواثيق والقرارات الأممية،التي تدعم الحقوق العربية الفلسطينية، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967,والقدس عاصمة للدولة.

.. الدبلوماسي البرلمان العسومي، قال ان جلسات البرلمان العربي، بما فيها جلستة التاريخية تحت قبة مجلس الأمة الأردني، تناقش تطورات قضايا المنطقة العربية ودور البرلمانيين العرب في دعمها واسنادها في مختلف المحافل البرلمانية والدولية، فضلاً عن دعم مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه قضايا أمتنا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أزدهت صباح اليوم، قبة مجلس الأمة الأردني، بالنخب السياسية والبرلمانية العربية، في جلسة مشهود، تتوافق فيها جهود "الدغمي-العسومي"، في لطف ودراية سياسية، تعاين الحقوق والواجبات، وتنظر في القرارات والتوصيات، التي يترقبها جلالة الملك الهاشمي، الوصي حامي القدس العربية وصاحب الوصاية الهاشمية الحضارية، بأبعادها التاريخية والسياسية والامنية، عدا عن أن دور جلالة الوصي عبدالله الثاني، شملت الأوقاف المسيحية والإسلامية، والتكايا والحرم القدسي، وتمويل حراس الأقصى المبارك.

.. ملكا وحكومة وشعبا، وبيننا مجلس الأمة الاعيان والنواب، نتشرف بإحتضان ذروة التعاون والعمل البرلمان العربي، ونتشرف مع جلالة الملك بحمل"وسام القائد" ،وهو وسام يمثل قوة وإرادة وقيمة مضافة، يصونها جلالة الوصي، وقد كان البرلمان العربي، ورئاسته، الذراع القومي، العربي الإسلامي الذي، قدم الدعم السياسي والدبلماسي المهم، معززا دور الأردن في الدفاع عن فلسطين المحتلة وعروبة القدس وحضاري ودور الوصاية الهاشمية في حماية القدس وأهلها واوقافها ومدارسها وآثارها.

.. صوت البرلمان العربي، مع صوت الحفاوة والترقب السامي الأردني الهاشمي، مثلما نعمد في الإعلام الأردني الوطني، صحافة يومية ومحطات فضائية ووكالة الانباء ووسائل التواصل والمواقع الأردنية الإعلامية، كل ذلك جيش، يرفع من شأن وقوة وأداء البرلمانيين العرب، في مملكة ابا الحسين، وفي عاصمة القمم، والوفا والتعاون العربي المشترك… نستعيد، ان رؤية الملك الهاشمي، حث وإصرار على معالم الوحدة العربية، وحفظ الكيانات العربية ومنع اي تفشي للأزمات، لهذا فإن جلالة الملك، شخصية هاشمية، صاحب فكر ودراية ثقافية أردني وعالمية، يلتحم مع نوايا وطموحات الشعوب، ويدعم عاليا صوت القوى البرلمانية التي تحتضنها عمان المحبة وموئل الهاشميين الاحرار.

.. البرلمان العربي، ينحت الصخر ليقف، في منتصف المسافة بين الدور السياسي البرلماني العربي الديمقراطي،ودور جامعة الدول العربية وخيارات الجهود التي تصنعها إرادة التغيير والوحدة ودحر أعداء الأمة.

