حريق فى مؤسسة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

اندلع قبل قليل، حريق محدود، في مخزن بمؤسسة الأصدقاء لعلاج الإدمان بحي الأسرة في محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ يفيد باندلاع حريق في مؤسسة الأصدقاء لعلاج الإدمان بحي الأسرة في محافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية الميدانية لمكان الحريق وتبين أن الحريق في مخزن المؤسسة، وتمت السيطرة عليه.

وأوضحت المصادر أن الحريق محدود وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وحرر محضر بالواقعة، ويواصل رجال المباحث تحقيقاتهم لمعرفة سبب الحريق.